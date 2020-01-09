CenturyLink因欺騙性收費　需支付400萬元與州司法部和解

（本報綜述）網絡供應商CenturyLink因被投訴該公司採用欺詐性計費方式，因而被告上法庭，現與俄勒岡州司法部達成400萬元的和解協議。

俄勒岡州總檢察長艾倫·羅森布拉姆（Ellen Rosenblum）表示，該公司還涉及有欺騙性廣告和隱藏費用，未有給予顧客已承諾的折扣等。 這家全球電信公司將要向8,212名被多收費的俄勒岡州客戶共退款672,000美元。

總檢察長羅森布拉姆在一份聲明中說：“購買網絡服務，電話服務和有線電視已經是很混亂，再加上令人混淆的價格和費用。”“今天的和解協議清楚地表明，俄勒岡州將不容忍那些隱性收費和其他形式的不公平和欺騙性的商業行為。”

由現時起，CenturyLink必須停止向新客戶收取額外的費用，包括“互聯網成本回收費”（Internet Cost Recovery Fee)，這是一個直到客戶收到第一張賬單時才知道的費用。同時該公司必須在以後的廣告中明確披露所有強制性收費。如果未有事先說明費用，CenturyLink還必須允許客戶免費轉用其他計劃或取消服務。

俄勒岡州司法部因接獲獲過千的客戶投訴後，早在2014年已展開對CenturyLink的調查。在2018年，CenturyLink更榮登上州司法部接獲投訴最多的十大公司之一。

總檢察長羅森布拉姆表示，俄勒岡州州民當發覺有被收取一些隱性收費時，應透過俄勒岡州司法部作出投訴。