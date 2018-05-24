125年歷史的瑪麗赫斯特大學宣佈關門

（本報訊）本市已有125年歷史的瑪麗赫斯特大學（Marylhurst University）在上周四正式宣佈大學將於2018年底關門，校方的新聞稿指，關門的主要原因是因為入學率下降，大學的財務狀況每況愈下，所以被迫關門。

在周五，該大學的教職員聯合發表聲明，反對校董會關門的決定。他們表示，校方並未有考慮其他的方案，來協助現時或未來入讀的學生。

隨後，教職員與校董會會員見面，並提出一些避免關門的可行方案，其中一項建議是要求校方探討開設一間規模較細的瑪麗赫斯特大學，縮減大學提供的學位課程，並要求校方考慮重新設定該校的課程架構。

其中一名校董會會員表示，目前該校的教學模式是人數極少的課堂，形成了高度個人化的教學風格，而坦率地說，這風格與校內提供眾多的學位課程的組合，實在是大學層面上罕見的，而且成本極高。校董會曾想過放棄瑪麗赫斯特的教學理念和標準，使大學能維持下去，但結果顯示，這是不可能的。

瑪麗赫斯特大學已向700多名學生發信及文件，協助學生轉讀其它大學，並為他們舉辦轉學活動，有23家大學參加，為瑪麗赫斯特大學的學生伸出援助之手。

瑪麗赫斯特大學是一所男女同校的私立天主教文科大學，位於Lake Oswego和West Linn之間，致力於提供不同背景的成人學習者卓越的教育。該校提供將近 50 個獲得認可的本科/大學和研究生學位和證書課程。

瑪麗赫斯特大學於1893年建校，是俄勒岡州擁有最長歷史的天主教學校，亦是美西北區首家接受女性學生的文理科大學。在2013-2014學年，該校有1,409名學生，到2017-2018學年，學生人數已下降到743人。

瑪麗赫斯特大學校長表示，目前的首要任務是協助學生順利過渡，校方會盡量配合學生的需要。