示威者在市長住所外聚集　要求有改變 市長拒絕總統派國民軍的建議



（本報綜述）昨晚，有大批示威者聚集在惠勒市長位於珍珠區住所的樓宇內和外。在樓宇的大堂內，有示威者將自己綁在一起，在樓宇外的街道上，有示威者在播音樂，唱歌跳舞，這就像是一個街區的派對，但示威者所傳達的是一個嚴肅的信息。

在大堂內約有10名示威者手持給市長的信坐著抗議，信中向市長提出的訴求包括：削減波特蘭警察局明年預算的一半，在次年廢除警察局，將這筆錢重新投資到有色人種社區，以及市長辭職。示威者指出，要做到這些可能需要數年的時間，但這是可能的，而他們認為市長應要承諾會確切地執行。

市長始終未有與他們會誤，但發聲明稱：正密切監察情況，希望示威者能保持和平，確保其他住客的安全。示威者亦在11時過後陸續離去。

昨天，市長給特朗普總統發了一封公開信，回應總統多次提到要派國民軍到波特蘭一事，市長回說：”不，謝謝。”

惠勒市長在信中提到，成千上萬的波特蘭人上行遊行和平示威，是波特蘭市爭取公義的傳統的一部分。上個月聯邦執法官員在這裡時，使情況變得糟糕。又說：我們不需要您的分裂和煽動政治。”“在我們的城市，沒有發生搶劫，縱火或故意破壞的地方。而犯了罪的人將被依法逮捕和起訴。”

總統在這一星期內，多次在其推特上發文提到波特蘭市，建議波特蘭市應該接受聯邦政府的協助來平息示威，總統又提到威斯康星州長已接受了聯邦提供的協助，波特蘭市也應該如此做！

特朗普總統在他的推特上說：“如果波特蘭的無能市長無法控制自己的城市，又無法阻止無政府主義者、煽動者，暴徒和掠奪者對無辜市民造成極大危險，我們將進城處理這些早在100日前就應解決的問題。”

總統在一講話中說到：“我們可以在45分鐘內處理好波特蘭。”“只要那位州長，和那位市長打個電話來，說請派國民警衛隊到來。”

布朗州長早在周二已在推特中回應總統的說話，州長說俄勒岡州對你在政治舞台上的角色並不感興趣，目前本州的國民軍正集中應對本地的山火，分發防疫保護物和協助接聽失業求助電話，而我感興趣與你談論的只有：財務來源、N95口罩和病毒檢測供應等。

市長本週早些時候會見了波特蘭警隊領導人，他們均表示需要其他地區的執法機構來幫助他們應付每晚的示威。