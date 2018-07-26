海外華文教學創意與創新 大波特蘭華文學校聯誼會(GPACLS) 夏季教師研習會實錄

（社團來稿）大波特蘭華文學校聯誼會在僑務顧問劉政賢和聯誼會顧問高梅玲, 會長陸璋策畫下, 於7/月20日至23日為期兩天半在 Clark College 舉辦「107年海外華語文教師研習會」，由僑務委員會遴派美加西地區巡迴講師高詩涵及黃心恬擔任講座，除傳授創意教學方式外，並分享華語文教學心得，與會老師學習成果豐碩。計有谷心中文學校、慈濟人文學校、砵崙中華學校、美西溫哥華中文學校、雨津中文學校、波特蘭中文學校校長、教師、及熱心家長共計近40人參加。

研習會形式採專業課程訓練與集體討論表演方式進行; 課程內容有高詩涵老師的「幼兒華語課室實物」、「差異化教學」、「電子白板融入華語教學」、「Brain frame 教學應用」、「運用iPad進行中文教學」,黃心恬老師的「暢唱學中文-創意手指謠」、「無字天書繪本製作」、「創造性舞蹈融入語教學」、「繪本遊樂園—故事趣講」、「聲音的力與美」、以及「教具變變變-成果發表幫手」。

兩位講師從淺顯易懂的教育理論結合教學實務經驗，加上大波特蘭地區老師們配合環保E化教學的無紙作業，都用手機電腦參與培訓。高詩涵老師在“模擬”電子白板的有限資源下完成新科技課程，展現彈性教學的範例; 加上黃心恬老師靈活運用舞蹈、遊戲及團康活動，使得華語文教學更顯活潑有趣，令與會教師耳目一新。

遠道從西雅圖趕來的中華民國僑教中心主任陳敏永，不僅在始業式給老師們打氣，結業前也跟老師們做僑教交流，最後由僑務顧問劉政賢頒發結業證書，為此次研習會畫下圓滿的句點。