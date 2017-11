專為亞裔學生而設的『麥當勞教育展』11月18日舉行 讓學生和家長們了解了解更多升讀大學的資訊

(本報訊)由麥當勞作主題贊助的『麥當勞教育展』,今年增設波特蘭地區的展場,由波特蘭新聞及波特蘭文藝中心負責策劃承辦,並定於11月18日在東南區波特蘭社區學院內舉行(82街Division 街),由上午十時至晚上四時舉行。

「教育是成功的起點」,『麥當勞教育展』為滿足莘莘學子對美好前景的願望,提供了強大助力,該教育展每年均在美國十多個城市舉辦,並獲得社區廣大迴響。今年在波特蘭市的教育展,將邀請教育專家和多家升學教育機構共襄盛舉,為學生和家長提供大學入學標準和最新訊息,互動交流平台。

本教育展主要針對和服務的對象是是美國亞裔初中生,高中生以及家長,包括華裔人士。目的是幫助這些青少年和父母更加深入的了解美國大學入學要求,招生制度,大學申請流程,大學獎學金的申請條件和資質要求。指導父母們如何進行家庭教育,如何幫助子女申請大學助學貸款等,並在展覽中找到各樣的支援,並獲取可帶領你子女到人生另一新階段的各樣資訊。

來自美西北區的多家大學的招生處人員均到場介紹自己的大學,家長和學生們都可直接查詢有關不同大學的收生、獎助學金和學費補助的情況。

為了讓學生和家長們更深入了解在大學申請流程、獎助學金、SAT考試、課外活動及領袖才能發展等方面的資訊,大會特別安排了八場講座,分三個時段舉行,其中有關三場更是以廣東話主講,方便華裔父母。

另外,有來自不同教育機構和大學的專業人員,將為學生和家長們進行一對一的輔導時間,學生或家長可親自向這些人員提問有關他們關心的議題,其中有能說中文的專業人員。

這一個一整天的免費活動,亦歡迎學生們隨時進場,中途參與。大會將為學生和家長們提供免費午餐。

今次這個活動是華人社區難得的一次教育公益活動,希望家長們多多利用這個機會,取得更多有關升讀大學的資訊,和如何在財務上作出規劃及在課外活動上幫助子女。

麥當勞的美國營銷經理Jill表示,亞裔是美國成長最快的族裔,主要來自於移民,所以麥當勞有必要為家長和學生提供多語文和息息相關的資源,幫助他們了解美國教育制度。研究結果顯示,亞太裔移民中英語流利者只佔4%,提供多語文的教育資訊和資源,對亞太子弟申請大學、辦理註冊和申請獎學金的過程中尤至關重要。希望父母們都抓著這機會,為子女的大學教育早作準備。

『麥當勞教育展』歡迎初中和高中各級的學生帶同父母參加。為鼓勵學生們積極參加,大會將為參加的學生提供抽獎機會,大獎是IPad 一部,另有三個每個一百元的獎學金。

而大會贊助商之一的99大華超市亦向首20名登記報名的學生送出禮券,學生請到網上報名:www.portlandchinesetimes.com,同時選定參加的講座,因為課室的座位有限,預先報名可確保可以參加自選的講座。

查詢可電503-771-9560或電郵至 *protected email* 。

當日的時間表及講座時間表,請參照刊登在本期波特蘭新聞B1版的廣告。

10:00am 開幕

10:30am 講座 一

11:00am 個別輔導時間開始

11:20am 講座 二

12:00pm 午飯時間

1:00pm 講座 三

1:45pm 大學展覽

個別輔導

3:30pm 抽獎

講座 一 (10:30am – 11:15am)

一:Inside Admissions Office 入讀大學須知(英文)

主講:AcceptU

二:College Admissions & Application Process申請大學的程序 (廣東話)

主講:Heartland Institue

三:Preparing for the SAT 如何準備考SAT (英文)

主講:Best in Class

講座 二 (11:20am – 12:05pm)

一:Grant & Scholarships 助學金和獎學金(英文)

主講 OSAC

二:College Admissions & Application Process申請大學的程序 (廣東話)

主講:Heartland Institue

三:Preparing for the SAT 如何準備考SAT (英文)

主講:Best in Class

講座三 (1:00pm – 1:45pm)

一:Extracurricular Activities & Leadership Development課外活動及領袖才能發展(英文)

主講:AcceptU

二:FAFSA, Financial Aid & Scholarships FAFSA, 大學資助及獎學金(廣東話)

主講:Heartland Institue