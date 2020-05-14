多家僑團聯合響應『華人愛心中餐日』 為疫情中的美國同胞們送上暖心午餐

（本報記者俄廣才報導）由美國華人聯合會（UCA）發起的全美『華人愛心中餐日』（Chinese American Food of Love Day）活動，於『亞太裔傳統月』期間的5月10日舉行。

該項活動得到了美中餐飲聯合會、救世軍（The Salvation Army）和全國50個州100多所城市的華裔社團以及中餐館的積極響應。大波特蘭地區的多家僑團、中餐館也於當天聯合行動，向本地區的一些庇護所及退伍軍人中心捐贈了美味可口的暖心午餐。

10日上午，溫哥華華人協會主席鄭麗影、副主席王斌以及協會義工們在合作單位溫哥華廣東餐館的協助下，先後向溫哥華Open House Ministeries、及Share House兩處露宿者庇護所，捐贈了150份熱氣騰騰的美味中餐。庇護所負責人以及居住者們對他們的到來給予了熱情接待，對華裔社區的愛心捐贈表示由衷地感謝。

鄭麗影表示，華裔社區在新冠疫情中曾為影響深重的美國人民及醫療機構源源不斷地提供了救助和慈善支援，對美國社會做出了積極的貢獻，舉辦全美『華人愛心中餐日』，就是要將各地華人關愛家園的慈善義舉持續進行下去，也是一系列救援活動的一個延續。

當天，波特蘭中國聯誼會、砵崙萃勝工商會、砵崙協勝公會、波特蘭粵劇藝術中心等二十多家僑團捐贈善款，在四家華人歺館訂製了四百多份中餐美食，先後送到了四個婦女庇護所和一個退伍軍人中心。

救世軍軍分區司令Nancy Dihle和宣傳部長Alexa Morris及其團隊親自到庇護所迎接，並對華人社區的友善行動表示衷心感謝。

波特蘭中國聯誼會顧問黎觀城表示，這次全美範圍的愛心中餐日活動是新冠疫情期間，華裔亞裔受到負面攻擊的大環境下發起的。旨在幫助社區有需要的人士，樹立華裔亞裔對國家、對社會有所擔當的形象，增強其在主流社會的影響力。活動前後均得到了受贈公益機構和主流媒體在電視新聞、社交平台，包括Facebook、Twitter、Instagram等多時段、多場合的廣泛報導與傳播。活動有聲有色，超出預期效果。

活動籌委會表示，美國亞太裔傳統月是對亞太裔貢獻於美國社會的肯定，而5月10日對華裔更具有特殊意義，因為151年前的這一天，華工完成了美洲大鐵路的修建，譜寫了華人對美國發展做出傑出貢獻的、不能抹滅的歷史。

由於新冠病毒給人們帶來的恐懼和沮喪，針對華裔美國人的仇恨犯罪事件急劇上升。為了消除這種仇恨，華裔美國人社區選擇以同情和愛心來回報疫情下的美國同胞們。

活動結束後，籌委會將向國會提交申請，希望將每年5月10日定為全美『華人愛心中餐日』，以表彰華裔先祖、激勵後輩、弘揚文化、繁榮中餐。

圖片說明：

5728- – （左起）溫哥華華人協會義工籍岩、主席鄭麗影、庇護所暫住居民，庇護所工作人員Ruben、協會義工Anna，於Open House Ministeries派發暖心午餐時合影

5744– 溫哥華華人協會義工籍岩（左一）、Malissa（左二）、主席鄭麗影（右一）向庇護所暫住母女派發暖心午餐

5788– （右起）溫哥華華人協會義工Vivian（左一）副主席王斌（左二）主席鄭麗影（右二）協會義工Malissa（右一）在Share House庇護所捐贈午餐

8619– （左起）萃勝元老朱介眉、協勝元老陳士力、救世軍軍區司令員Nancy Dihle，Silvercrest庇護所經理Charles LaChapelle、黎觀城、趙焱明、粵劇藝術中心副主席陳笑芳、救世軍宣傳和市場部經理Alexa Morris、李世斌，於Silvercrest庇護所捐贈現場合影（圖片由黎觀城先生提供）

8623– 李世斌（左一）趙焱明（左二）黎觀城（右一）向一家婦女庇護所捐贈中歺（圖片由黎觀城先生提供）