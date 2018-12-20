《跨越大門：砵崙歷史性華埠的故事》永久駐場砵崙華埠歷史博物館

（本報記者彭振生攝影報導）砵崙華埠歷史博物館所展出的《跨越大門：砵崙歷史性華埠的故事》永久駐場展覽在上週六12月15日隆重開幕。隨著數名小朋友的打鑼打鼓，三數只醒獅陸續出塲舞動，還有展館籌組人—— 美國歷史女教授Jackie Peterson-Loomis女士與醒獅們進行的“採青”儀式。 跟箸，由新任董事會主席Harris Matarazzo與創始董事會主席Terry Chung燃點鞭炮助慶後，位於本市唐人街的展館亦宣告正式開幕了！

前來參觀的民眾魚貫入埸，當中有不少年長人士，相信他們大多是於本地土生土長的華裔人士，他們一邊看展覽，一邊紛紛相約話當年。趁機懷緬他們的童年時代，和他們家族在當年的生活境況；可謂對這個展覽感到份外親切，並且為展覽提供了不少展品和故事。觸目所見亦有些年青人、小朋友和洋人……亦證明了年青一代或本地美國人也感興趣了解早期居於波特蘭的華人生活情況。

展覽展示了200多件歷史文物，揭示了波特蘭和太平洋西北地區歷史悠久（且被誤解）的歷史。正如館內所見一幅幅數十年前的相片加說明文字；例如一幅「早期奧利崗和西北地區的華人聚落」，相片加地圖簡明說解了百多年前華人為何千里迢迢，飄洋前來(主要是淘金)，如何成為第一個唐人街等等。又如有數張早年的餐館和東主的照片，加上說明。展品方便，有複製1920年代創立華埠著名的杏花樓、中華會館、粵聲音樂社、藥行、銀行(錢莊)等，大家參觀之餘，也可幻想感受一下置身幾十至百多年前的唐人街。館內尚有小型幻燈劇埸，講解本地華人早期生活狀況。

展覽也提到華埠內最興旺的賭館，原來在美國的經濟大衰退的年代，不少華人家庭也失去了工作，開設賭館，創立彩票（類似中國的字花），就成為了不少家庭的經濟主要來源。

最後一部份提到《突破的一代華人》，也就是對今次展覽最有親切感的一群。他們接受良好的教育，但大學畢業後卻因為是中國人所以無人聘用，要突破就要離開砵崙。直至1943年排華法被推翻，及1950年代的經濟起飛，華人才正式開始在砵崙市有全新的機遇。

《跨越大門：砵崙歷史性華埠的故事》展覽的籌組人是一位美國歷史女教授Jackie Peterson-Loomis。她在一個偶然的機會下認識了一班與砵崙華埠有著密切關係的土生土生的華裔人士，談到希望趁他們這一班在砵崙華埠長大的華人還能記得小時在華埠的生活片段時，能將這些片段紀錄下來。Jackie教授從2006年起就開始在這班華人中間行口述紀錄的工作，當時的Bruce Wong更提出因為不少人士年事已高，所以這紀錄的工作顯得有點迫切，並建議出一本講述砵崙華埠歷史的書。到近年，在目前砵崙華埠的發展壓力下，為了保存華埠的歷史和地方，在Jackie教授的領導下，這班華人就成立了砵崙華埠歷史博物館基金會。Jackie 教授說，從一開始，中國人已經是波特蘭市的一份子，當波特蘭市在1851年建城的時候，就有中國人生活在此。

砵崙最早的中國移民大都是已婚的年輕人，他們獨自離開家庭，希望在美國工作能賺取更多的金錢，讓家人過更好的生活；也有一些經商的中國人帶同一家移居到此。在1869年砵崙就有500名中國居民。

教授指出在1900年，砵崙的華人佔本市總人口的十分之一，當時的華埠是位於Burnside 街至Jefferson街的一段第二街。一帶的二、三層高大樓都是華人的物業，其內百業興旺，有雜貨店、洗衣店、旅館、藥行、出入口公司等等。在華埠內特式的建築物、華人的穿著和習俗都與外圍的白人社會不一樣，使這裡成為當時砵崙市最大的一個外國人聚居地。當時的華人人口中有三分之一是女性。那時的砵崙華埠更是全美第二大的唐人街。

到1905年，砵崙舉辦了一個大型的商業活動後，隨即吸引了不少外州的投資者，市內在1900至1906年的人口增長了一倍有多，整個砵崙市也變得興旺，也導致當時華埠的衰落。不少經商的業主們，將華埠的物業售予外地投資者，或將公司或工廠遷至西雅圖；投資者亦令到樓價大幅上漲，租金亦大升，不少華人因為公司遷移而失去工作，負擔不起住屋，老人家要回國生活，年輕的則走到其他可發展的唐人街工作。而餘下的華人就遷移到現時華埠的位置，建立了『新華埠』。砵崙市的華人人口亦由1900年代的7,841人（佔砵崙市人口8.7%）下滑至1930年代的1,416人（佔砵崙市人口0.5%）。

Jackie 教授指出，目前波特蘭市的唐人街亦正經歷一樣的經濟衝擊，華埠的發展亦將華人迫離華埠，在東南面建立新唐人街。排華法的出爐，禁止中國人移民到美國，也限制在美的華人出入，有些回國探親後，亦不能再入境，這也是華人人口大幅縮減的原因。

砵崙華埠歷史博物館基金會成立的大使命，就是要保存本埠唐人街的歷史。相信大家參觀展館後可知道華人早期在此地的生活情況，感受下那種離鄉別井，往外地打拼的決心；經歷多年來的風風雨雨，我們的先輩歷盡多少的辛酸、毅力，才能在他鄉站穩陣腳，使世代安居樂業的好好生活在彼邦。

《跨越大門：砵崙歷史性華埠的故事》展覽位於NW 第三街(唐人街)，開放時間：星期四，五，六，日。中午十二時至下午五時。