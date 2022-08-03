Zelle騙局未停！舊金山居民被騙數千元

（綜合報導）廣泛流行了一年多的騙局最近又愈演愈烈，有行騙者謊稱自己是銀行工作人員，誘騙受害者使用當下流行的快速支付軟體Zelle向他們匯款。

最近一位舊金山男子說，行騙者知道他所有的銀行訊息，這導致他陷入了陷阱。“我真的驚恐，”舊金山居民卡拉斯科薩說，“我簡直不敢相信被騙了…… 3,500 美元是一大筆錢。

當時他接到‘美國銀行‘（Bank of America）的電話，告訴他有騙子更改了他的Zelle帳戶以向自己匯款。事實上，這正是行騙者自己做的事情。

電話中的一位女士問卡拉斯科薩：有人從他的銀行帳戶中轉出3,500美元。是他授權的嗎？卡拉斯科薩直接否認，讓她取消。但該女子表示，他必須迅速撤銷交易，否則他會損失這筆金錢。

卡拉斯科薩說他立刻開始感覺不對勁， “所以，我用谷歌搜索了打電話給我的號碼。” 但谷歌搜索顯示他手機上的來電顯示是真正的美國銀行電話號碼。然後，一個男人打來電話，據說是那個女人的主管。

卡拉斯科薩回憶道：“我認為我比他們聰明，”，“我通常不會讓客戶服務代表回答所有這些問題，但我很懷疑。”然後他一直在盤問這個“主管”，試圖確定他是否真的是一名銀行員工。結果該男子正確地回答了所有問題。 “他知道我的借記卡號碼（Debit Card)、支票帳號、手機號碼、地址。”

然而，當被問及卡拉斯科薩成為銀行客戶多長時間時，該男子確實含糊其辭。

該男子告訴他，有“騙子”將卡拉斯科薩的手機號碼與他們自己的Zelle帳戶相關聯，並用它從他的帳戶中轉出3,500 元。他不得不把號碼改回來。

Zelle通過註冊電話號碼或電子郵件來立即收款。專家分析，單一因素，加上轉帳的速度，以及它們無法逆轉的事實，使得詐騙者很容易通過Zelle 竊取資金。

由於行騙者真的知道卡拉斯科薩太多的訊息，所以他還是按照他們說的去做了。

該行騙男子讓卡拉斯科薩在自己的Zelle帳戶中輸入自己的姓名和手機號碼作為收款人，這樣他就可以將3,500元返還給自己。“我想過掛斷電話，但我也想，好吧，但我是收錢的人，還能怎樣呢？”

然後，他表面上給自己轉了2,500元。頓時，他帳戶上的餘額驟降，而電話那頭的騙子讓他別緊張，錢會在一個小時內回來的。卡拉斯科薩又轉了1000元。然後，騙子們立刻掛斷了。

兩張收據似乎顯示他給自己寄了2,500 元，然後是1,000元。實際上，這筆錢直接流向了詐騙者，他們將Eduardo 的姓名和手機號碼輸入了自己的Zelle帳戶，並以詐騙者的名義註冊。3,500元就這麼沒了。

卡拉斯科薩打電話給美國銀行並提出了報銷要求，但沒有得到任何承諾。

Zelle由包括美國銀行在內的七家主要銀行所有。數百家其他銀行和信用合作社將Zelle作為其線上銀行服務的一部分，並將其整合到移動和線上銀行APP中。

許多客戶說他們驚訝地發現他們的銀行和Zelle不提供任何欺詐保護。然而，聯邦監管機構已發表聲明稱，被欺騙使用Zelle匯款的受害者可能有權依法從其銀行獲得退款。之後，許多銀行向Zelle騙局受害者提供了退款，但並非在所有情況下都如此。

幾周後媒體聯繫了美國銀行，卡拉斯科薩的錢得到了退還。卡拉斯科薩非常感激，他主動提出將部分退款捐贈給其他受害者或慈善機構。

⚠️注意，行騙者可能會從數據洩露和所謂的“暗網”中收集你的個人訊息。用這些訊息說服你他們是合法的。

聯邦監管機構表示，電子資金轉移法案下的E條例，確實保護了那些“被誘騙”提供電子渠道獲取銀行資金的人。

美國銀行表示，他們正在加強對客戶的警告，以防止欺詐。至於退款，它只表示會單獨考慮每個案例，並遵守聯邦法律。