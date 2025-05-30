波特蘭慈濟人文學校舉行2025年畢業暨結業典禮

波特蘭慈濟人文學校於2025年5月18日在上課租借場地德國國 際學校圓滿舉行學年結業暨畢業典禮， 活動在歡樂與感恩的氛圍中進行，全體師生、 家長與志工約有180人齊聚一堂， 共同見證孩子們一整年的努力成果與成長軌跡。

典禮於中午時分展開，隨著場地布置與學生就位， 活動正式在下午一點由司儀開場揭幕。 首先登場的是高階班的畢業典禮， 一段溫馨感人的成長回顧影片拉開序幕，緊接著畢業生進場， 今年共有15位畢業生（李太和、王華逵、刘奕泓、許家菱、 曾品璇、簡絜、羅毓正、林宣妘、蔡秉叡、謝牧樵、林采榆、 許家緁、卓芸嘉、吳沛恩、葉皓濱）， 同學們一路從幼幼班到高階班，十二年的中文學習之路著實不易， 這份堅持與努力，值得大家為他們鼓掌喝彩！ 校長黃靜妍致詞勉勵學生邁向人生下一階段， 並發揮慈濟的人文精神、關懷社會， 期許同學未來都能成為溫暖他人的小太陽。 隨後進行撥穗與頒發結業證書，並合影留念。

畢業班老師賴宛苓以母親的心情、菩薩的智慧帶領這群大孩子， 這一年來與學生相處融洽感情深厚，贏得了家長的信賴與敬重。 每位畢業生也輪流致詞， 分享最後這一年的學習心得與課堂美好經驗。接著， 畢業生獻花表達對父母師長的感恩之情，現場氣氛溫馨感人。 畢業生家長吳亭萱和許晉睿平實真切的分享， 讓現場家長無一不動容。七冊班學弟妹的獻花祝福， 也為典禮增添不少感動。最後，由畢業生帶來知名歌曲「風箏」 的歌唱表演。 畢業生王華逵以高階班課堂照片剪輯了這次的配樂影片， 同學們長達六分鐘的演唱，不但展現了他們優越的中文學習成果， 更為典禮畫下圓滿句點。

緊接著，全校進入學年結業式環節，校長逐一感謝老師、助教、 行政人員及家長義工，並頒發獎狀鼓勵多位努力學習的勤學獎學生。 之後由三冊班學生帶來精彩的扇子舞表演，贏得滿堂喝彩與掌聲！ 這次的學年回顧影片是由畢業生林采榆協助製作， 她以各班課堂剪影回顧這一年來的點滴與進步， 還添加了每位師長的身影。典禮尾聲，也舉行了校長交接儀式， 黃靜妍校長把棒子交接給下任校長梁碧鑾師姊，象徵學校薪火相傳， 繼往開來。師生家長也用心製作了一份精美的歡送影片， 感謝校長過去三年的承擔與付出。

活動最後進入全校同樂會， 全體師生家長透過potluck活動分享美食， 滿桌的健康蔬食與點心，讓大人小孩吃得開心滿意， 也增進了彼此間的感情。 戶外大草坪上同時進行著校長用心籌劃的團康遊戲，包括： 湯匙托蛋競走、呼拉圈傳遞、兩人三腳、四人同行、同舟共濟、 和袋鼠跳賽跑等等遊戲，各項競賽在活動組長趙敏茹的帶領下， 大朋友小朋友參與氣氛熱絡、笑聲不斷， 孩子們輕鬆自在地活動筋骨，也展現出人文學校學生團結互助、 同儕友愛的特色。每位參與的同學也都拿到一份驚喜小禮物， 開心極了！

在一片祝福聲中，活動於下午四時圓滿結束。大家依依道別， 期盼9月7日新學年再相聚。這場充滿感恩與歡笑的結業式， 不僅畫下完美學期句點，也為孩子們的學習旅程留下難忘回憶。（ 文字記錄：黃靜妍；攝影：陳紅含、劉桉惠、郭庭瑞）