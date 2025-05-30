波特蘭慈濟人文學校舉行2025年畢業暨結業典禮

波特蘭慈濟人文學校於2025年5月18日在上課租借場地德國國際學校圓滿舉行學年結業暨畢業典禮，活動在歡樂與感恩的氛圍中進行，全體師生、家長與志工約有180人齊聚一堂，共同見證孩子們一整年的努力成果與成長軌跡。
畢業生與父母親及師長合影
典禮於中午時分展開，隨著場地布置與學生就位，活動正式在下午一點由司儀開場揭幕。首先登場的是高階班的畢業典禮，一段溫馨感人的成長回顧影片拉開序幕，緊接著畢業生進場，今年共有15位畢業生（李太和、王華逵、刘奕泓、許家菱、曾品璇、簡絜、羅毓正、林宣妘、蔡秉叡、謝牧樵、林采榆、許家緁、卓芸嘉、吳沛恩、葉皓濱），同學們一路從幼幼班到高階班，十二年的中文學習之路著實不易，這份堅持與努力，值得大家為他們鼓掌喝彩！校長黃靜妍致詞勉勵學生邁向人生下一階段，並發揮慈濟的人文精神、關懷社會，期許同學未來都能成為溫暖他人的小太陽。隨後進行撥穗與頒發結業證書，並合影留念。
畢業生家長許晉睿與吳亭萱分享12年來陪伴孩子學習中文的酸甜苦辣
各班學生準備禮物與鮮花向師長表達感恩之意
畢業班老師賴宛苓以母親的心情、菩薩的智慧帶領這群大孩子，這一年來與學生相處融洽感情深厚，贏得了家長的信賴與敬重。每位畢業生也輪流致詞，分享最後這一年的學習心得與課堂美好經驗。接著，畢業生獻花表達對父母師長的感恩之情，現場氣氛溫馨感人。畢業生家長吳亭萱和許晉睿平實真切的分享，讓現場家長無一不動容。七冊班學弟妹的獻花祝福，也為典禮增添不少感動。最後，由畢業生帶來知名歌曲「風箏」的歌唱表演。畢業生王華逵以高階班課堂照片剪輯了這次的配樂影片，同學們長達六分鐘的演唱，不但展現了他們優越的中文學習成果，更為典禮畫下圓滿句點。
各班學生準備禮物與鮮花向師長表達感恩之意
緊接著，全校進入學年結業式環節，校長逐一感謝老師、助教、行政人員及家長義工，並頒發獎狀鼓勵多位努力學習的勤學獎學生。之後由三冊班學生帶來精彩的扇子舞表演，贏得滿堂喝彩與掌聲！這次的學年回顧影片是由畢業生林采榆協助製作，她以各班課堂剪影回顧這一年來的點滴與進步，還添加了每位師長的身影。典禮尾聲，也舉行了校長交接儀式，黃靜妍校長把棒子交接給下任校長梁碧鑾師姊，象徵學校薪火相傳，繼往開來。師生家長也用心製作了一份精美的歡送影片，感謝校長過去三年的承擔與付出。
整學年32週都沒有請假遲到早退的勤學獎學生
活動最後進入全校同樂會，全體師生家長透過potluck活動分享美食，滿桌的健康蔬食與點心，讓大人小孩吃得開心滿意，也增進了彼此間的感情。戶外大草坪上同時進行著校長用心籌劃的團康遊戲，包括：湯匙托蛋競走、呼拉圈傳遞、兩人三腳、四人同行、同舟共濟、和袋鼠跳賽跑等等遊戲，各項競賽在活動組長趙敏茹的帶領下，大朋友小朋友參與氣氛熱絡、笑聲不斷，孩子們輕鬆自在地活動筋骨，也展現出人文學校學生團結互助、同儕友愛的特色。每位參與的同學也都拿到一份驚喜小禮物，開心極了！
三冊班學生表演扇子舞，展現傳統文化之美
同舟共濟競走讓學生體驗團體合作的重要
高年級學生挑戰四人同行遊戲，玩得不亦樂乎
最受歡迎的袋鼠跳賽跑遊戲，讓孩子們超級開心
在一片祝福聲中，活動於下午四時圓滿結束。大家依依道別，期盼9月7日新學年再相聚。這場充滿感恩與歡笑的結業式，不僅畫下完美學期句點，也為孩子們的學習旅程留下難忘回憶。（文字記錄：黃靜妍；攝影：陳紅含、劉桉惠、郭庭瑞）