Tyson雞肉生產商宣布恢復使用部分抗生素

（本報綜述）八年前，美國雞肉生產商Tyson泰森宣布停止在雞肉生產中使用某些抗生素，並在雞肉包裝上使用“無抗生素”的標籤。然而八年之後的今天，泰森推翻了曾經的決定，表示將恢復使用部分抗生素，而這是“出於對動物和人類的最大利益考慮”。

近年來，食品中抗生素的使用受到嚴格審查，因為一些細菌會對對抗生素產生抗藥性。而泰森表示，其計劃在雞肉生產中使用的抗生素對人類治療不重要，因此不會影響人類對抗生素的耐藥性。旗下雞肉將在2023年底開始使用“不含對人類健康有重要影響的抗生素”標籤。

泰森之所以改變這些政策，是因為抗生素對於保持雞的健康和防止疾病傳播來說至關重要。近年來，雞場中的疾病控制變得愈發困難，特別是高度傳染性的禽流感在過去一年中嚴重影響了家禽生產。泰森指出，大約一半的美國家禽養殖戶使用某種形式的抗生素來幫助保持雞的健康。泰森的發言人在聲明中強調，公司的決定基於“可靠的科學，和對最佳實踐方法的不斷改進。”

這一標準已經得到美國農業部和世界衛生組織的認可，允許使用對人類疾病治療不至關重要的抗生素。不過抗生素在動物生產中的過度使用仍可能導致人類抗生素耐藥性的增加。世界衛生組織WHO指出，抗生素在動物生產中的使用應該是一個權衡的過程，需要在動物健康和人類健康之間找到平衡。WHO還強調，保護人類健康是首要任務。