波特蘭新聞

Triple-A的移動充電服務幫助受困的電動車司機

（本報綜述）日前三A汽車會宣佈，他們的路邊援助計劃將加入移動車輛充電服務，對不少駕使電動汽車的車主來說，這是一個好消息

害怕在路上沒電，是不少電動汽車潛在買家的最大障礙之一。A汽車會希望透過這項新增的服務，緩解車主們在這方面的壓力

A汽車會的發言人多茲表示，俄勒岡州的波特蘭市和本德市是該會在全國率先提供這項服務的14個城市中的兩個在接下來的幾個月裡，還會擴展到四個市場，包括本州的尤金

斯普林菲爾德Eugene-Springfield西林－科瓦利斯Salem-Corvallis、阿什蘭

梅德福Ashland-Medford和愛達荷州博伊西Boise

近一個世紀以來，A汽車會一直在為受困的司機提供緊急路邊援助，從拖車到維修店，再到油。2011年，他們將移動充電添加到他們的服務列表中。現時他們更有最新款福特F-250移動充電車提升會員的充電服務

　　據三A汽車會技術人員介紹，這個裝置是一種智能發電機，車充電30 分鐘，足以讓會員回家，避免拖車。”

　　俄勒岡州預計未來幾年道路上行駛的電動汽車數量將增加五倍，這可能會增加對緊急移動充電的需求。供應鏈問題減緩了推出這項服務的速度，但A汽車會預計今年年初將在其車隊中配備全電動裝置，並由明年起放棄燃氣發電機，使用便攜式電池組進行零排放路邊充電，使整個程序變得更環保