Triple-A的移動充電服務幫助受困的電動車司機

（本報綜述）日前三A汽車會宣佈，他們的路邊援助計劃將加入移動車輛充電服務，對不少駕使電動汽車的車主來說，這是一個好消息。

害怕在路上沒電，是不少電動汽車潛在買家的最大障礙之一。三A汽車會希望透過這項新增的服務，緩解車主們在這方面的壓力。

三A汽車會的發言人多茲表示，俄勒岡州的波特蘭市和本德市是該會在全國率先提供這項服務的14個城市中的兩個，在接下來的幾個月裡，還會擴展到四個城市場，包括本州的尤金

斯普林菲爾德（Eugene-Springfield）、西林－科瓦利斯（Salem-Corvallis）、阿什蘭

梅德福（Ashland-Medford）和愛達荷州的博伊西（Boise）。

近一個世紀以來，三A汽車會一直在為受困的司機提供緊急路邊援助，從拖車到維修店，再到加油。2011年，他們將移動充電添加到他們的服務列表中。現時他們更有最新款福特F-250移動充電車提升會員的充電服務。

據三A汽車會技術人員介紹，這個新裝置是一種智能發電機，能為汽車充電30 分鐘，足以讓會員回家，避免要拖車。”

俄勒岡州預計未來幾年道路上行駛的電動汽車數量將增加五倍，這可能會增加對緊急移動充電的需求。供應鏈問題減緩了推出這項服務的速度，但三A汽車會預計今年年初將在其車隊中配備全電動裝置，並由明年起放棄燃氣發電機，使用便攜式電池組進行零排放路邊充電，使整個程序變得更環保。