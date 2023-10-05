Trimet MAX紅線至機場段將於22日恢復運行

(本報綜述)TriMet近日宣布，其“Better Red”項目進展順利，MAX紅線從Gateway換乘中心至波特蘭國際機場(PDX)這一段的服務將於10月22日恢復。在此之前，乘坐MAX紅綫前往國際機場的乘客，必須在Gateway換乘中心轉乘穿梭巴士才能完成前往機場的行程。

在機場附近進行了100多天的“Better Red”建設，即MAX紅綫改造項目，包括新建一座MAX車站、一條第二軌道，一直從東北82街通往機場。

TriMet表示，新車站的混凝土基礎已經基本完成，並且已經開始翻新站臺上的其他設施。從機場到東北82街的這段路程正在進行新軌道和系統的最後升級。TriMet表示，這條通往機場的第二軌道將入站和出站列車分別使用不同軌道，使MAX系統更加準時可靠。

“Better Red”項目完工後，MAX紅線將向西延伸，新設10個車站，並提高整個MAX系統的準時率。該項目獲得近1億美元的聯邦資金，並為該地區創造就業機會。Fair Complex/Hillsboro Airport車站和Gateway車站的施工於2021年秋季開始，波特蘭國際機場站則於2022年初開始。Beaverton和Hillsboro的新紅線服務將於2024年秋季開放。

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