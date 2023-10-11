TriMet推出全新的第六代MAX列車

Trimet近日表示，其全新的第六代MAX列車將於10月15日在Milwaukie的東南公園大道MAX站與乘客亮相。

全新的第六代MAX列車由西門子製造，預計將於今年年底前投入使用。這些新列車將取代自1986年以來一直為乘客提供服務的第一代列車。

目前，第六代MAX列車正在Gresham的Ruby Junction鐵路運營設施進行測試，然後將進入MAX系統磨合期。據機構官員表示，這些列車需要試運行數千英里後才能開始運送乘客。

第六代MAX列車的兩端均配備操作室。列車車廂內部由數碼顯示屏，顯示線路上的MAX車站，以及可以指示哪一側門會開閉的LED燈。此外，車廂內的溫度控制裝置也得到了改進和提升。

Trimet計劃引入26列新列車，以替換自1986年引入以來一直服役的第一代列車。此外，Trimet還額外購買了4組列車，用於MAX紅線提升計劃。如此一來，將總共增加30列新的MAX列車，提升大波特蘭地區的鐵路服務質量。

亮相日當天，MAX將提供美食和飲料，以及導覽服務。乘客還有機會獲得紀念T卹和海報。屆時，還會有TriMet的列車工程團隊代表現場，回答有關使這些列車的問題。