TriMet在MAX車站安裝緊急呼叫電話

(2024-10-24 本報綜述)為了增強乘客的安全保障，TriMet近日開始在部分有軌電車MAX車站安裝新的「藍光緊急呼叫電話」，為乘客提供可以快速與該機構的安全人員聯繫的解決方案。這些電話目前已經安裝在玫瑰區MAX車站和會展中心MAX車站，預計到12月，這一系統將擴展至玫瑰區到Gateway交通中心之間的14個車站。

根據Trimet官網的介紹，乘客只需按下車站上的按鈕，即可與調度員連線，調度員會根據情況派遣適當的團隊進行處理，無論是應對不當行為、毒品使用還是其他違規情況。車站也配備了監控攝像頭，以便調度員能夠監控呼叫者的狀況。儘管如此，TriMet提醒乘客在緊急情況下仍應直接撥打911。

許多乘客對這一措施表示歡迎。乘坐MAX通勤的一位乘客表示：「能夠更容易地與安全人員聯繫，特別是在晚上獨自一人時，會讓人感到更加安心。」 一位來自好萊塢區的乘客也認為這將提高安全性，他說：「以往大家覺得在TriMet上違規不會有人處理，但現在情況會有所不同，這讓人感覺更加安全。」

然而，住在比弗頓並使用MAX通勤的一位學生則對該系統是否會被濫用表示擔憂。她認為，該系統可能會因誤報或偏見而被不當使用。

無論如何，這一舉措是TriMet增強安全計劃的一部分。明年，TriMet的安全預算將達到8640萬美元，以應對乘客的安全關切。此前，Trimet已經招募了更多的安全人員，乘客們也反映看到了更多的安全人員在車站巡邏。