TikTok興起盜車挑戰 美各地警署高度警惕

（綜合報導）隨著社交媒體的傳播，受青少年熱捧的短視頻平臺TikTok（抖音海外版）不斷興起各種令人匪夷所思的跟風挑戰。從之前的舔馬桶、“破顱”、摸電門，發展到現在明目張膽盜車。這項挑戰已引起美國各地警署與警局的高度警惕。

全美最大的警署洛杉磯縣警署（LASD）於9月19日（週一）發出警告，在TikTok和其他社交媒體上瘋傳的盜竊汽車挑戰導致當地的盜竊案不斷增加，盜賊目標對準了2010年至2021年起亞（Kia）和現代汽車（Hyundai）的特定型號汽車。

例如在洛杉磯市，2021年針對起亞和現代汽車的盜竊案約占當地汽車盜竊案的近13%，而這一比例今年已飆升至20%。

在芝加哥地區，警方表示自7月初以來，當地起亞和現代汽車盜竊案與去年相比增加了767%。另外，北卡羅來納、內布拉斯加、明尼蘇達州等地的汽車盜竊案都在增加。

執法機構指出，此類汽車盜竊案是一種伺機犯罪。2021年，TikTok用戶標籤“起亞男孩”（Kia Boyz）的盜車之風開始在社交媒體上流傳，內容是教人如何在沒有鑰匙的情況下，使用手機充電器或USB線的末端發動起亞和現代汽車。

這一跟風挑戰促使全美各地的青少年開始嘗試盜竊汽車，他們還會在TikTok上發佈盜竊過程以及駕駛所盜汽車的視頻。網上流傳的一些視頻中可以看到，盜賊先打破車主的窗戶，然後卸掉鑰匙蓋，開始實施盜竊。

其目標是使用機械鑰匙啟動車輛的汽車，而不是配有按鈕啟動器或智能鑰匙扣的汽車。

洛縣警署說，全美各地的員警部門都在經歷這種案件。盜賊之所以針對起亞和現代汽車，主要因為兩大品牌2010年至2021年間生產的某些汽車沒有配備點火防盜器，因此，盜賊使用USB線就可破壞這些車輛的點火裝置。

盜車之風盛行後，針對起亞和現代汽車兩家汽車製造商的訴訟不斷增加。原告認為特定型號汽車存在不安全缺陷，使它們“很容易被偷”。

警署提醒起亞和現代汽車車主在提高警惕的同時，可以採用以下方法有效防盜。

這些方法包括安裝方向盤鎖定裝置、安裝電池斷電開關、安裝切斷開關（Kill Switch，需要專業安裝）、安裝售後汽車警報器（Aftermarket Car Alarm，需要專業安裝）、關閉所有車窗、鎖好車門、將車停在光線充足的地方、將車停在安全的地方（如車庫、停車場等）以及安裝GPS設備。

除了盜車外，TikTok上時常興起的一些挑戰，也引起了很多父母的擔憂。例如2020年的“破顱者挑戰”遊戲，導致許多青少年頭部受傷、甚至出現嚴重腦震盪。