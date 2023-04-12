TikTok病毒式挑戰仍在繼續！一款爆辣口香糖讓很多孩子進了醫院，後果很嚴重

（綜合報導）最近TikTok上有一個關於“口香糖”的挑戰讓很多孩子都吃了苦頭，甚至有人被送進了醫院。警方也特此提醒所有的家長們，千萬要看好家中小朋友，不要讓他們嘗試這個挑戰。

上週，馬薩諸塞州的學校至少有10名小學生因為吃了辣泡泡糖而被送進了醫院。家長Kathleen Woodard 說，上週二她被叫到學校去接9歲的兒子Michael，他在嚼了一塊CaJohns Trouble Bubble Bubble Gum泡泡糖後開始嘔吐。

這款辛辣口香糖的廣告讓消費者挑戰吹一個泡泡，結果立刻引起了一大波人的挑戰，現在TikTok上關於#troublebubble的話題已經有1,090萬的點擊量。

這個挑戰其實在2021年就有了，但敢於冒險的人一直層出不窮的。廣告中說“這款產品不適合體弱多病的人、老人、兒童、寵物、患有心臟病和出汗過多的人”，並提醒大家一定要小心嘗試，但很顯然網友們並沒有這樣做。

“我們走進學校，孩子都在哭，在大廳裡坐成一排，手和臉都紅了，還哭著喊疼”。

這些孩子出現了嘔吐、劇烈疼痛、灼燒感、胃痛和皮膚刺激等症狀，有的小朋友僅僅是觸摸或是聞到那個味道就會出現症狀。

警方就“TikTok口香糖挑戰”發佈了警告，這處它含有與警用防狼噴霧相同的活性成分，油樹脂辣椒素。不僅如此，警用級別的防狼噴霧的辣度為100萬~200萬Scoville，而泡泡糖的辣度則到了驚人的1600萬Scoville。所有接觸到這款口香糖的人請立刻用清水沖洗乾淨，然後儘可能多的吐痰。