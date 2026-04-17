Tigard市擬花1.5億美元新建警局大樓

（本報綜述）Tigard市正考慮推動一項總額約1.5億美元的基礎設施計劃，擬新建警察局與公共工程設施，以解決現有建築老舊、空間不足及應急能力不足等問題。該提案將交由約6萬名選民於下月投票決定。

目前使用中的警局與公共工程設施建於約40年前。隨著城市人口在過去數十年間增長近三倍，警局人員也從當年的約25人增加至近100人，導致空間嚴重不足。警方表示，現有建築原本僅為小型單位設計，如今卻需容納約76個警員職位，出現辦公空間擁擠、更衣室不足、女性警員設施不夠等問題，甚至部分證物需存放於外部租用倉庫。

市Yi-Kang Hu指出，目前的緊急應變中心無法抵抗地震，也無法容納重大災害時所需的大量人員，「在最需要的時候，可能沒有地方指揮應對」。他強調，改善設施對提升公共安全至關重要。

根據計劃，新建設施將整合警務與公共工程功能，包括道路設備儲存、維修與作業空間。若提案通過，預計將使一般家庭每月增加約14美元的稅負，工程最快可於今年動工。

不過，該提案也引發爭議。部分市民與評論人士質疑選址與成本效益，認為市府計劃將原本具有商業開發潛力的土地轉作政府用途，可能削弱稅基並影響地方經濟。有意見指出，該地段過去曾被視為促進就業與經濟發展的重要項目，如今改作公共設施用途，恐不符合長遠利益。

亦有居民對加稅持保留態度，但仍支持改善設施。一名出席市長「市情咨文」演說的80歲居民表示，目前工作環境「相當混亂」，難以有效服務市民，認為改善設施的效益最終將大於成本。

目前，該案最終是否推動，仍有待選民投票結果決定。