T-Mobile用戶注意！部分用戶將被自動升級至更貴計劃餐

（綜合報導）T-Mobile正計劃將部分使用舊套餐的用戶升級到最新的手機套餐，這可能意味著某些用戶需要支付更高的月費。這一調整將於11月開始反映在用戶的話費賬單上。受影響的用戶將從10月17日起收到通知。

目前仍在使用如舊款套餐One、Simple Choice、Magenta和Magenta 55 Plus 等的用戶都將被調整到新的套餐。T-Mobile表示：“遷移後套餐中的每個號碼將增加大約10美元，但那些註冊AutoPay的客戶可以為每個號碼節省5美元。”T-Mobile解釋稱，升級套餐是為了給用戶提供更好的服務體驗。如果用戶不想更換套餐，那麼可以撥打T-Mobile客服進行退訂，但目前尚不清楚退訂的最後期限。

這一消息在Reddit、YouTube等平台上引發了廣泛的討論。有Reddit用戶透露，當前Simple Choice 的用戶將被升級到Magenta或Essentials Select，而使用Magenta或One的用戶將被調整到Go5G套餐，Magenta 55 Plus 的用戶則會被升級到Go5G 55 Plus 套餐。