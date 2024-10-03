Stark街大橋石墻部分倒塌將關閉數月進行緊急維修

(2024-10-02 本報訊)波特蘭以東橫跨 Sandy 河的歷史性橋樑Stark 街大橋，因支撐石牆部分倒塌，將關閉數月進行緊急維修。麥魯瑪縣正與承包商密切合作，設計並執行修復方案，預計修復工作將持續到2025年。縣政府將於下週發布更新的具體維修時間表。

這座歷史悠久的橋樑於9月17日因支撐石牆部分倒塌而緊急關閉。經過初步調查，石牆倒塌原因與過去十年來頻繁的車輛和大型卡車撞擊有關，這些撞擊逐漸削弱了石牆的結構。麥魯瑪縣在發現橋牆倒塌後迅速啟動了搶修工作，並與工程師、生物學家和歷史資源專家共同評估損壞情況。

麥魯瑪縣在橋面上發現了多個6至8英寸的孔洞，並確認對面擋土牆也有倒塌風險。縣政府計劃下週修補橋面孔洞，但倒塌的石牆問題更加複雜，預計需要六個月才能完成修復。

9月26日，麥魯瑪縣與承包商和俄勒岡州交通部在現場進行了會談。根據初步檢查，橋樑入口處將進行大規模重建，並對歷史悠久的哥倫比亞河公路進行地質調查，確保維修工作不會影響公路。未來幾週，部分公路將減少至單車道通行。

由於橋樑狀況不佳且承載能力不足，麥魯瑪縣正在考慮更換或全面修復該橋的長期方案。縣政府表示，未來可能會進行更永久性的修復或重新設計橋樑入口。

根據9月26日發布的《2024年縣道路需求研究》，俄勒岡州各縣每年面臨約8.34億美元的資金缺口，主要用於道路和橋樑的運營與維護。麥魯瑪縣管理著170英里的道路、21座橋樑以及6座跨越威拉米特河的大橋。許多基礎設施需要進行長期維護和更新，縣政府正在向州立法機構提出新的交通資金方案，以滿足當地社區的需求。