St. Johns大橋有倒塌風險？急待評估結構安全

（本報綜述）美國國家運輸安全委員會（NTSB）日前公布一份調查報告，點名全美68座橋樑在遭大型船隻撞擊時可能存在結構風險，位於波特蘭的St. Johns大橋名列其中。報告要求橋樑擁有單位進行進一步結構評估，引發社區關注。

St. Johns大橋建於1931年，是俄勒岡州波特蘭最具代表性的吊橋之一。國家運輸安全委員會強調，這些被列入名單的橋樑多數設計於1991年以前，當時尚未納入美國公路與運輸官員協會針對船隻撞擊設計的最新安全標準，因此建議進行結構脆弱性評估，並不代表橋樑目前就不安全或即將倒塌。

俄勒岡州交通部橋樑工程師雷・波藤伯格指出：「1991年以前的橋樑設計並未考慮現今對於撞擊防護的要求，我們會配合運輸安全委員會的建議，對St. Johns大橋進行評估。」

目前，St. Johns大橋正在進行橋墩混凝土修復工程，地點位於Cathedral Park公園下方，總維修費用預估超過2,000萬美元。州交通部表示，每座州內橋樑每兩年皆需進行一次結構安全檢查，St. Johns大橋也不例外。

波藤伯格強調：「我們有信心維持橋樑的安全。持續的維修和監測將確保它在可預見的未來仍能安全運作。」

州交通部此份報告源自2024年巴爾的摩Francis Scott Key大橋倒塌事件的調查，當時一艘貨輪撞上橋墩，造成六人喪生，震驚全美。報告旨在針對類似風險橋樑展開預防性行動。未來St. Johns大橋的結構評估結果將成為是否需加強防撞保護的依據。