樹人晚宴成功舉辦 兩百多賓客為學生籌款 助力50多名學生到台灣遊學實習中文

（本報訊）由「波特蘭樹人組織」(Shu Ren of Portland)舉辦的籌款晚宴於11月15日晚在魚樂軒酒樓熱鬧舉行，活動旨在為參加中文沉浸式項目的學生籌集遊學旅費。晚宴吸引了超過200位關心中文沉浸式項目的人士出席。大家踴躍參與各項募款活動，學生和家長熱情支持，讓晚會順利進行。

當晚現場，設有多個遊戲環節，包括有禮券、紅酒抽獎、現金抽獎、甜品拍賣、無聲拍賣以及現場競拍等，賓客們慷慨解囊。所有拍賣品，全部由善心人士和商戶捐出。

當晚，曾參加遊學團的學生們也在台上分享了他們的體驗。九年級學生Elsie Ho和Maya Feldman-Wang分別普通話和英語發言，描述了初次參與遊學團的心情，從對陌生環境的害怕到最後的依依不捨。她們分享了與當地學生的交流、美食體驗，這些經歷拓寬了她們的視野，讓課堂上學到的中文更加生動和實用。

同為十二年級的Kasey Chan和Tygan Doll則講述了「寄宿家庭」項目的體驗。他們在寄宿家庭中不僅建立了寶貴的友誼，還深刻體驗了當地的風土人情。多年來帶領學生遊學的韓老師也見證了學生間珍貴的友誼與交流機會。

樹人是一個由中文沉浸式項目學生家長創立的非營利組織，透過會費、捐款和籌款活動，為伍德斯托克小學(Woodstock)、Harrison Park中學及克利夫蘭高中(Cleveland)提供支持，推動學生跨文化學習。「寄宿家庭」和「遊學團」是樹人的主要支持項目，使學生有更多交流學習的機會。疫情前，遊學地點均設在中國，但由於中國一度未能通關，樹人因此聯繫了台灣的學校，確保學生仍有機會遊學。

「遊學團」的下一次出發日期定於2025年3月，預計參加學生超過50人。據悉，每位學生的遊學費用約需二千多美元，此次籌款旨在為學生提供更多補貼，讓更多學生能參與其中。自「遊學團」成立以來，已有超過400名學生通過此項目前往海外體驗生活，增進中文學習與文化體驗。

大家一致希望，通過這次活動，讓更多家庭能夠支持孩子參與遊學團，從而幫助學生在課堂之外拓展視野、深化語言學習，並加強對中文及中華文化的理解。隨著籌款活動圓滿結束，參與者們期待著來年3月的遊學之旅，為學生帶來更多成長與收穫。