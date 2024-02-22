Sherwood男子因1月6日衝擊國會大廈被逮捕

(本報綜述)近日，又一名俄勒岡男子因涉嫌參與1月6日對美國國會大廈的暴動而被逮捕。34歲的大衛·麥迪納來自Sherwood，是第11位印1月6日暴動面臨聯邦指控的俄勒岡居民。

麥迪納被控犯有重罪和多項輕罪，其中包括闖入國會大廈並進行破壞行為，試圖摧毀眾議院議長的標牌。他在這起案件中被指控是一名主要參與者之一。

一名舉報者最初在1月6日當天拍攝的影片中認出了謝爾伍德男子，並向聯邦調查局FBI提供了他的Instagram用戶名。通過審查社交媒體帖子等開放源碼材料，FBI收集了足夠的證據支持對他的指控。

除此之外，FBI還通過對他手機的搜查令，發現了他與朋友討論計劃參與暴動的信息；他在信息中告訴一位朋友，他們「應該武裝並準備好衝擊國會大廈和州長辦公室」；另有一份他對折鏡頭講話的影片也被作為證據。他在影片中說，「我們曾經是正常的好人，遵紀守法的公民，而你們卻這樣對待我們。我們要拿回我們的國家。」當時，麥迪納還揮舞著一面美國國旗。

麥迪納還被指控參與了2020年12月對俄勒岡州議會大廈的入侵行動，這進一步加重了他的指控。

聯邦調查局表示，已有超過1,300人因與這起事件有關的罪行而被控，幾乎涵蓋了所有50個州。