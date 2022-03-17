SBA區域行政官方威武會晤本地華商





（本報訊）剛上任三個月的華裔小型企業管理局區域行政官方威武（Mike Fong），日前拜訪波特蘭市，除了與本地政府官員和機構會晤外，更在波特蘭中國聯誼會董事黎觀城的安排下，周一晚在魚樂軒與本地華商見面。

方威武在去年11月被拜登總統委任為小型企業管理局（Small Business Adminstration，簡稱：SBA）區域行政官，掌管該局的第十區，一個全新的西北太平洋區域包括亞拉斯加，愛特華州，俄勒岡州及華盛頓州，估計這區內有超過130萬家小型企業，代表著超過270萬個職位。

當晚出席晚宴的嘉賓，除了黎觀城夫婦和幾位華商外，還有市長辦公室的幕僚長Bobby Lee、都會局第六選區委員黃大綱（Duncan Hwang），以及美國小型企業管理局波特蘭分區主任Martin Golden等。

在會上黎觀城提到，方威武在西雅圖政界多年，曾任西雅圖副市長，熟悉亞太裔社區所面對的困難，今次到來波特蘭，希望能與本地的亞太裔小企業主建立關係。黎觀城特別指出，在過去，要有這樣官職的人員來與華人社區溝通，幾乎是沒可能的，希望今次能在彼此間架起一道溝通的橋樑，作為日後聯繫的基礎。

方威武在接受本報訪問時表示，他在一月上任，隨著疫情減退，是時候要行動，展開他上任以來的外展工作，拜訪他管轄的每個地區。他形容今次波特蘭之行，能親自聽到各方的經歷，令他獲益良多。並表示日後會與波特蘭市長和有關機構緊密合作，讓更多小商企能受惠於小型企業管理局SBA的各項服務。

方威武指出，小型企業管理局在過去兩年的疫情期間為小商企提供多個援助項目，讓不少商企能過渡難關。他說，這兩年的佳績更是SBA從未見過的。在疫情期間，SBA成功促成了超過100萬宗貸款和贈款個案，正常來說，一年只有略高於1,000宗。

目前，疫情已到了口罩也不用戴的全新階段，商企已開始放眼在如何發展、有甚麼機會、希望生意能回復正常的盈利。他說，SBA正好透過過去兩年與小商企所建立的新關係，介紹SBA眾多的服務，這包括協助貸款、業務計劃，甚至只是提供意見等。

當被問及SBA如何能幫助一向得不到足夠服務的亞太裔社區時，方威武表示，要做到公平和讓人人都能獲得服務，是他目前最關注的，特別是有色人種社區。他提到，疫情期間亞太裔社區受到雙重的打擊：一是全球性的疫情，二是隨之而起的亞裔仇恨事件。

所以，今次來訪波特蘭，特別要會晤本地的亞太裔社區，了解他們的實況。

方威武特別提到，美國聯邦政府是世界最大的買家，去年向小商企批出的合約近80億美元。他指出，本州有超過19,000個亞太裔小企業主，佔全州小企業主的5%；但只有少於1%的亞太裔小企業主能獲得聯邦的合約。

方威武表示，他會多方探討，透過與不同社區的機構合作，縮少與不同文化背景的小商企之間的距離，讓SBA能在他們的業務發展上，幫上一把。

最後，方威武表示，期待日後會有更多機會到來與華商接觸，甚至親自用廣東話向大家解說SBA的種種服務。

方威武出生在華盛頓州斯波坎（Spokane）一個普通的華人家庭，從小看著TVB（香港無線電視）的劇集長大，和很多出生在美國的ABC一樣，在學校講英語，在家裏講中文（廣東話）。他受樂於資助政治人物競選的祖父影響，在華盛頓大學選修政治學，1999年畢業後不久就到西雅圖市政廳先後擔任兩位議員的助理，後擔任市政廳的政策分析師。西雅圖市長艾德.穆雷上任後，他先後被任命為市政府政策與革新辦公室的副主任以及穆雷市長的幕僚長。2017年方威武擔任金縣政府首席運營官，後更被任命為西雅圖高級副市長。2021年，在短暫擔任Snohomish縣政府首席運營官之後，在11月，方威武被拜登總統任命為美國聯邦第十區小企業管理局區域行政官。