RSV來勢洶洶　懂得照顧家中小孩

（本報綜述）俄勒岡州繼續見到兒童和嬰兒減染呼吸道合胞病毒（RSV）病例激增，令到本地的兒童醫院床位不足。

麥魯瑪縣衛生部門上周呼籲民眾，由現時到年底，最好再戴上口罩。

醫療專家指出，RSV在兩歲的兒童中非常普遍，通常感染後一到兩星期就會痊瘉。但現時的兒童，由於在過去兩年多居家避疫的情況下，他們極少接觸過病毒，自然免疫系統未懂作出反應，導致感染RSV兒童激增。

醫生們呼籲父母不要帶兒童去驗RSV病毒，只有病情嚴重才需驗RSV病毒，大多數情況病情溫和，都可以在家處理好的。並建議民眾將已放下一段時間的防疫措施重新實行。

以下是醫療專家對RSV的介紹：

危險性如何？

對大多數人來說，症狀會像感冒一樣，通常在充分休息和補充水份後痊癒。對免疫系統較弱的人來說，可能出現嚴重的症狀。對早產兒（孕期不到29 週）、65歲或以上的人，以及任何患有慢性肺部疾病或肌肉神經衰弱的人士，RSV可嚴重影響他們。一般來說，年幼和年長的人更容易出現嚴重的症狀。

為什麼 RSV 對嬰兒有危險性？



因為他們的免疫系統還在發育

對於嬰兒，RSV可能引起支氣管炎、肺炎等，而可導致呼吸困難和持續咳嗽。

有哪些警告訊號？



父母看到寶寶正在用力呼吸，表現出喘息、鼻翼扇動，或用腹部呼吸，這些都可能是他們正在掙扎着呼吸的跡象。

嬰兒減少進食。如果寶寶吃得比平常少，這可能是一個出了問題的先兆。

如果孩子有嚴重RSV感染的風險，出現煩躁、減少活動、呼吸暫停、呼吸困難、發燒超過華氏101度、嘴唇發青或減少進食，請聯絡兒科醫生。

如何辨別 RSV 和 COVID-19？

由於RSV 的症狀與COVID-19 非常相似 – 咳嗽、鼻塞或流鼻涕、發燒 ;所以，如果不進行PCR測試，可能很難區分。如果您或您的孩子有任何這些症狀，請與醫生討論進行RSV 和COVID 檢測。

如何在家裡治療 RSV？

多休息，多補充水份。目前，還沒有RSV疫苗，大多數感染會在一兩個星期內消失。家長可以用非處方退燒藥和止痛藥，如對乙酰氨基酚(Acetaminophen) 或布洛芬(Ibuprofen) 來幫助緩解發燒。

父母可以做些什麼來保證孩子安全？



關鍵是採取預防措施．在公眾地方務必戴口罩；

RSV可以在堅硬的表面上停留長達六個小時，因此，洗手和定時對門把手、檯面和水槽等接觸頻繁表面進行消毒是非常重要；

孩子上學或去托兒所，建議回家就換衣服、洗手，洗澡，減低傳染給較年幼弟妹

避免與任何生病的人有密切接觸，

－限制嬰兒接觸訪客，特別是12周以下的嬰兒。

接種疫苗（流感和新冠加強劑）。

希望COVID疫情讓我們學會藉着保持良好的手部衛生和感染控制措施、充分休息、攝入充足營養，定期運動而能更佳照顧自己。所有這些均有助於優化我們的免疫系統，保障我們的健康。