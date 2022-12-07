波特蘭新聞

RSV來勢洶洶　懂得照顧家中小孩

（本報綜述）俄勒岡州繼續見到兒童和嬰兒減染呼吸道合胞病毒（RSV）病例激增，令到本地的兒童醫院床位不足。

麥魯瑪縣衛生部門上周呼籲民眾，由現時到年底，最好再戴上口罩

醫療專家指出，RSV在兩歲的兒童中非常普遍，通常感染後一到兩星期就會痊瘉。但現時的兒童，由於在過去兩年多居家避疫的情況下，他們極少接觸過病毒，自然免疫系統未懂作出反應，導致感染RSV兒童激增

醫生們呼籲父母不要帶兒童去驗RSV病毒，只有病情嚴重才需RSV病毒，大多數情況病情溫和，都可以在家處理好的並建議民眾將已放下一段時間的防疫措施重新實行。

以下是醫療專家對RSV的介紹：

危險性如何？
　　對大多數人來說，症狀會像感冒一樣，通常在充分休息和補充水份後痊癒。對免疫系統較弱的人來說，可能出現嚴重的症狀。對早產兒（孕期不到29 週）、65歲或以上的人，以及任何患有慢性肺部疾病或肌肉神經衰弱的人士，RSV可嚴重影響他們。一般來說，年幼和年長的人更容易出現嚴重的症狀。

為什麼 RSV 對嬰兒有危險性？

因為他們的免疫系統還在發育

對於嬰兒，RSV可能引起支氣管炎、肺炎，而可導致呼吸困難和持續咳嗽。

有哪些警告訊號？

父母看到寶寶正在用力呼吸，表現出喘息、鼻翼扇動，或用腹部呼吸，這些都可能是他們正在掙扎着呼吸的跡象。

嬰兒減少進食。如果寶寶吃得比平常少，這可能是一個出了問題的先兆。

如果孩子有嚴重RSV感染的風險，出現煩躁、減少活動、呼吸暫停、呼吸困難、發燒超過華氏101度、嘴唇發青或減少進食，請聯絡兒科醫生。

如何辨別 RSV 和 COVID-19
　　由於RSV 的症狀與COVID-19 非常相似 – 咳嗽、鼻塞或流鼻涕、發燒 ;所以，如果不進行PCR測試，可能很難區分。如果您或您的孩子有任何這些症狀，請與醫生討論進行RSV COVID 檢測。

如何在家裡治療 RSV
　　多休息，多補充水份。目前，還沒有RSV疫苗，大多數感染會在一兩個星期內消失。家長可以用非處方退燒藥和止痛藥，如對乙酰氨基酚(Acetaminophen) 或布洛芬(Ibuprofen) 來幫助緩解發燒。

父母可以做些什麼來保證孩子安全？

關鍵是採取預防措施在公眾地方務必戴口罩；

RSV可以在堅硬的表面上停留長達六個小時，因此，洗手和定時對門把手、檯面和水槽等接觸頻繁表面進行消毒是非常重要

孩子上學或去托兒所，建議回家就換衣服、洗手，洗澡，減傳染給較年幼弟妹

避免與任何生病的人有密切接觸，

－限制嬰兒接觸訪客，特別是12周以下的嬰兒

接種疫苗（流感和新冠加強劑）

　　希望COVID疫情讓我們學會藉着保持良好的手部衛生和感染控制措施、充分休息、攝入充足營養，定期運動而能更佳照顧自己。所有這些均有助於優化我們的免疫系統，保障我們的健康。