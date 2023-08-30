PSU最新報告提供策略應對機場無家可歸者危機

（本報綜述）近年來，無家可歸問題不斷加劇，導致許多人在惡劣天氣或夜晚無處避難。由於機場相對安全且設備齊全，許多無家可歸者把機場及其周邊視為避難所。因此，包括波特蘭國際機場在內的全國範圍內的機場都面臨應對這一問題的挑戰。在波特蘭國際機場附近的Marine Drive附近，有一段長達一英里的道路被破舊的房車、拆解的汽車和垃圾佔據。針對這一問題，波特蘭州立大學（PSU）的機場合作研究計畫（ACRP）近日發布了一份具有創新性的報告，提供了有效緩解機場無家可歸者問題、確保機場安全運營的策略。

報告指出，機場目前面臨的一個關鍵挑戰是平衡無家可歸者和旅客之間的需求。機場雖然考慮了一些措施，比如在深夜限制機場通行或關閉特定區域，但這些措施可能會對機場的乘客體驗產生不利影響。而對無家可歸者實施逮捕或發布禁令等懲罰性行動已被證明無法有效解決問題。

相反，報告強調了採納多種建設性解決方案的重要性，包括雇佣專門人員、與無家可歸者服務提供機構合作。這意味著通過積極合作和專業人員的支持，可以更好地應對無家可歸問題，而不是採取單一的懲罰措施。

總之，美國無家可歸問題的加劇使得機場處於一個艱難的境地，它們在維持運營標準的同時也需要提供援助。該新報告的發布，為機場通過合作、理解和確保所有利益相關者的安全和福祉，提供了一條應對無家可歸問題的路線。隨著時間的推移，這些策略或將為美國機場無家可歸問題帶來積極而可持續的改變。