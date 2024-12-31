Providence宣佈1月10發起俄勒岡史上最大規模醫療罷工

(本報綜述)在多輪談判未果後，近5000名Providence醫療機構的第一線醫護人員於12月30日向管理層遞交了罷工通知，計劃於1月10日正式罷工。這場罷工將成為俄勒岡州史上規模最大的醫療行業罷工，也是首次包括醫生參與的行動。

此次罷工涉及Providence旗下13家醫院及多家診所，包括波特蘭、Seaside、MedfordHood River等地的醫生、護士和其他醫療專業人員。參與者要求改善醫療機構內的危險性管理措施，特別是在關鍵護理單位的嚴重人手不足問題上。

根據俄勒岡護士協會表示，罷工的核心原因是Providence被指過於注重利潤，導致患者安全受到威脅。他們要求增聘醫療人員、改善患者護理資源，並為醫療從業者提供更好的薪酬及工作條件。俄勒岡護士協會聲稱，在過去一周的聯邦調解談判中，醫療機構管理層未能對員工的關切作出實質回應。協會指出：「管理層對醫護人員提出的關鍵問題缺乏認真解決方案。」此次罷工標誌著協商正式進入僵局。

Providence醫療系統發表聲明，感謝所有努力避免罷工的人員，並強調其管理團隊在談判中提出了具有競爭力的方案，包括超過10%的薪酬增幅和符合俄勒岡州人手配置法的工作規劃。然而，他們批評工會「缺乏妥協意願」。為應對罷工，Providence已經安排替補人員，並啟動應急計劃以確保患者護理不受中斷。同時，他們表示願意歡迎選擇不參與罷工的員工繼續工作。

這場罷工不僅是一次針對薪酬和工作條件的抗議，也反映了醫療行業內部資源分配和管理模式的深層矛盾。