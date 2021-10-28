PPS校董會討論強制學生打疫苗 激進家長行為迫令會議改網上舉行

（本報綜述）波特蘭學區董事會在周二的會議中討論應否強制12歲及以上學生打疫苗，引來了不少家長出席，但因有人拒戴口罩，校董會決定腰斬會議，臨時改在網上舉行。

當日會議的場內坐無虛席，反對議題的家長一早就帶同標語到場。會議一開始，主席要求所在場人士戴上口罩，但遭到持反對意見的人士拒絕，結果校董全部離場，會議隨即在線舉行。

學區的官員在會議中指出，他們收集了超過300份調查表，其中有63%人士支持強制學生打疫苗，有35%反對，而大部份校董會成員亦表示贊成。目前還未投票，因為學區仍要解決不少執行和豁免上的問題，計劃在11月14日投票決定。

在今次會議開會前，一班Grant高中的學生自發走出課室舉行集會，聲援學區強制學生打疫苗的決定，有超過200名學生參加。學生的代表指出，在學區投票之前，他們希望學區知道作為學生，他們也關心這個議題，並且絕對贊同。

其中一名學生向反對的人士說：「您有自由選擇去做一些只會毀壞你自己的事，但拒絕打疫苗傷害的不單是自己，還會傷害到你周圍的人，特別是一些脆弱的群體，如長者或免疫力低的人士。」

有衛生官員指學生不應這樣聚集，但學生代表卻指出，當學生要回校上課時，集會是在所難免的，每天在學校都會看到學生在排隊取午餐，以及在走廊和上落樓梯時的擠迫情況。而這些都是真實的，這也正是為何需要強制打疫苗的原因。學生也指出，既然已證實疫苗有95%的有效保護率，這就是在課室保護學生的一個機會。

新冠疫情已令到社會出現分化，過往參與各學區會議的家長並不踴躍，但疫情出現後，家長們擔心子女在學校的情況，紛紛出席表達意見，也正因為此，不少激進的，持相反意見的家長，每每因為不戴口罩等原因被拒入場，最終將家長將會議變成一個「戰場」，甚至有人帶同槍枝出席，令到會議被迫腰斬。

在8月份一次的比弗頓學區會議中，被拒入場的家長在場外示威，又引來另一批示威者與其對峙；上月本州一個小城市本德的校董會會議，反對防疫政策的人士揚言會迫爆會場，由於當地的警力不足以應付這樣多人的聚集，所以會議被取消。

不單是本州，這些情況出現在全國的校董會會議上。全國校董會上月去信司法部，信中提到：「這些針對學校官員的惡意、暴力和威脅行為不斷增加，這些令人髮指的行為等同於一種本土恐怖主義和仇恨罪行」，並要求美國司法部、教育部和國土安全部聯合加快審查，同時也要求拜登政府出動聯邦執法人員，協助處理越來越多的針對學校董會成員的暴力威脅和恐嚇行為。

對被形容為「本土恐怖主義者」，有家長表示不滿，他們認為家長都在為自己子女爭取最好的，他們極為不安，因為他們的意見從沒得到校董會的認可。

全國的校董會上周發信道歉，對他們的用語表達歉意。