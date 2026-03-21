PPS學監女兒入職承包商　6000萬合同引發爭議

（本報綜述）波特蘭公立學校（PPS）近日引發外界關注。學區總監金伯利·阿姆斯特朗（Kimberlee·Armstrong）的女兒，被發現在一家剛獲得學區約6100萬美元合同的公司任職，引發是否存在利益衝突的討論。

報導指出，德州建築管理公司Procedeo於去年12月獲PPS董事會以5比3通過，負責未來5年多項校園翻新與建設項目，總工程金額涉及約18億美元，包括Jefferson、Wells及Cleveland三所高中的現代化改造。

阿姆斯特朗證實，其女兒目前在Procedeo擔任辦公室經理。她表示，女兒是自行申請該職位，且是在錄取後才告知她本人，並強調兩人並未同住。她在得知此事後，已主動向學區董事會進行通報。

不過，目前尚不清楚其女兒的入職時間，是否發生在學區董事會投票批准該合同之前。俄勒岡州政府倫理委員會指出，若公職人員在決策過程中，涉及可能讓親屬獲得經濟利益的情況，才可能構成利益衝突。

Procedeo方面回應稱，公司所有職位均透過競爭性招聘產生，並以能力為主要考量，同時強調公司的人事決策與其為學區提供的服務之間保持獨立。

這項合作本身也曾引發爭議。今年初，學區約有10名現代化項目相關員工被裁撤，部分職位由Procedeo人員接手。有員工表示，裁員過程突然且缺乏提前通知，引起內部不滿。

此外，Procedeo此前曾以接近免審批門檻的金額承接顧問工作，之後逐步擴大合作範圍，也讓部分人士質疑學區決策過程的透明度。

對於外界質疑，阿姆斯特朗表示，相關討論被過度放大，強調學區目前的重點是推動校舍改善工程，為學生提供更安全、現代化的學習環境。