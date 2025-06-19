Powell’s書店7月特賣　7萬冊圖書最低僅售$1！

（本報綜述）全球最大獨立新書與二手書店Powell’s Books將於2025年7月12日至13日週末舉辦第二屆年度倉庫特賣活動，地點位於波特蘭西北29大道（NW 29th Avenue）2720號的工業倉庫。活動規模大幅擴展，預計將吸引書迷熱烈參與。

去年首度舉辦的倉庫特賣即吸引超過一萬名讀者到場，今年活動不僅空間加倍，更將提供超過7萬冊圖書，涵蓋科幻、文學、非小說、藝術、愛情小說、青少年與兒童書籍等多種類型，且價格相當親民，大多數書籍僅售1至4美元之間。

現場價格如下：

$1：兒童書（硬頁書、繪本、初級讀物）

$2：平裝袖珍版小說（mass market）

$3：一般平裝書（trade paperbacks）

$4：精裝書（hardcovers）

活動將設有室內與室外購書區，並提供當地餐飲攤位、音樂DJ演出，每日補貨，確保選擇豐富。此外，Powell’s還將推出限時福袋、禮品與周邊商品特賣，不適用Powell’s禮品卡與員工折扣。

入場免費，但為提升購書體驗、減少排隊時間，主辦方首次推出分時段預約制度。民眾可透過其官方網站預約7月12日（週六）或7月13日（週日）任一時段入場。未預約者也可現場排隊入場，惟視現場人數而定。

另有社群專屬預售場將於7月11日（週五）晚間6點至9點舉行，僅限邀請制，粉絲可透過追蹤Powell’s社群帳號、參與抽獎活動爭取入場資格。

活動場地設有無障礙通道，但停車位有限。Powell’s建議民眾改搭公車、步行或騎單車前往，並表示正與波特蘭交通局合作提供交通規劃與臨時停車資訊，以紓解西北29街與工業街（Industrial Street）周邊壓力。

欲了解更多活動詳情與預約入場時段，可至Powell’s Books官方網站查詢。