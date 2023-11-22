PGE電力公司呼籲民眾做好冬季用電準備

(本報綜述)隨著寒冷冬季的到來，波特蘭供電公司（PGE）呼籲居民積極做好準備，以應對可能的極端天氣和降溫。雖然PGE在全年都在為各種惡劣和極端天氣條件做計劃和準備，但由於交通事故和風暴等原因，停電仍有可能發生。

PGE提醒民眾，為了應對冬季帶來的強風、積雪和冰凍等天氣引起的停電，建議居民準備好停電備用工具包，其中包括：

–手電筒或頭燈。

–電池供電或手摇發電的收音機和鬧鐘或手錶。

–車載充電器，用於手機、筆記本電腦和/或平板電腦。

– 72小時的即食食物和飲用水供應。

–額外的毛毯。

PGE提醒居民，任何倒下的電線桿都可能是通電且極為危險的，絕

不要用身體或任何物體去觸碰倒下的電線桿。如有發現倒下的電線，應立即致電PGE報告，電話號碼為503-464-7777或800-544-1795。

在家居采暖方面，居民還可以採取一些簡單的步驟來節省能源和開支：

–冬季每降低恆溫器一度可節省約百分之二的取暖費用。

–使用智能恆溫器能夠提升取暖效果且節省能源。

–將熱水器設為120度時最為安全且節能。

此外，居民還可以在pgemarketplace.com上選購LED燈和智能恆溫器等節能產品，這些產品通常可參與PGE節能計劃並獲得即時回扣，從而降低購買成本。