PGE將推出按收入提供折扣的月費

（本報綜述）俄勒岡州公用事業委員會（PUC）批准波特蘭電力公司（PGE）向符合收入資格的住宅客戶，提供每月電費賬單折扣的計劃，這計劃並從2022年4月18日起正式生效。要獲得資格，客戶必須證明其家庭總收入等於或低於州收入中位數水平的60%。

PUC主席德克爾說：“這是俄勒岡州首個此類計劃，旨在幫助那些需用大部份收入來支付水電媒支出的家庭。計劃是由PGE和代表客戶的參與組織共同製定的，該計劃在能源費率歷史上，添加了一層的從沒有過的公平。”

每月賬單折扣計劃是按家庭總收入與州收入中位數(SMI)相比分為三個級別。申請的客戶將被要求在註冊時申報其家庭收入水平。申請人可到在oregon.gov/ohcs/energy-weatherization/Pages/utility-bill-payment-assistance.aspx#e-eligibility查看當前俄勒岡SMI能源援助資格表。

“與統一費率相比，百分比賬單折扣的好處是折扣金額根據客戶賬單金額的大小而增加或減少。這在費用較高的冬季取暖和夏季降溫季節特別受用，”德克爾主席補充道。 “這種分層折扣方式每月為最需要的人提供最高水平的折扣。”

PGE執行這計劃的成本，將由所有客戶分擔，住宅用戶每張將收取賬單將收取23美分的額外費用。

有興趣了解有關詳情並註冊賬單折扣計劃的客戶，請流灠portlandgeneral.com/iqbd或致電503-228-6322或800-542-8818查詢。

PUC預計陸續有其它電力和天然氣公用事業公司將提交類似基於收入計算收費的計劃。西北天然氣公司已於本週早些時候向PUC提交了類似的折扣計劃。