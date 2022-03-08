PacificCorp住宅用戶電費加價9.1%

（本報綜述）PacifiCorp電力公司周二宣佈加電費，平均加幅6.6%，住宅用戶加9.1%，估計受影響的有63萬用戶。

在PacifiCorp電力公司向公用事務委員會申請加價所提出的理由是：山火風險和能源成本的增加，以及通脹。該公司提出要透過整體加價6.6%和住宅用戶加價9.1%籌集8,220萬元，準備2023年投資在更新系統。

PacifiCorp電力的母公司Berkshire Hathaway預測，供電的成本將增加5.6%約7,000萬元。這意味著住宅用戶將受到雙重打擊，加起來的平均增幅有14.3%。文件顯示，平均每月使用900千瓦的住宅用戶，每月的賬單將增加約13元。

對於一般服務、商業和工業客戶，增幅為10.4%。

但實際加幅還得由公用事業委員會來確定。

兩年前，PacifiCorp電力提議6%增幅，經公用事業委員會審查後，結果加變成減1.6%。當時委員會削減了該公司要求的股本回報率，不允許一些燃煤電廠投資，並推遲處理大量煤炭設施的退役成本。

用戶當時還受益於電力成本的大幅下降，部分原因是採用了聯邦政府補貼的風力發電。 但是，多年來一直處於低位的電價在去年出現了轉機，無論是批發市場還是天然氣，以及承擔不斷增加的山火風險成本，全部均大幅上升。