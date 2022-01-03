omicron 浪潮已到 如果檢測呈陽性，該怎麼辦？



本州原來已穩定下來的單日新增確診數字，在過去的兩星期內，每日的確診率幾乎已翻了三倍。州衛生官員表示，預計中 omicron 來襲最糟糕的時刻還未到。

俄勒岡州衛生局周四（30日）報告了單日新增了2,946 宗新病例，是本州有史以來最高的單日確診病例之一．最高的記錄是在8 月 27 日，新增病例有3,207宗，而當時正處於Delta 病毒的高峰期。

好消息是，到目前為止，住院率和死亡率還沒有趕上病例率的激增的步伐。過去一周，俄勒岡州的新冠住院率下降了 35%，死亡人數下降了 25%。

為了讓這種趨勢繼續下去，衛生官員呼籲民眾做足安全措施，包括接種疫苗、保持戴口罩的習慣，並減少社交聚會。官員亦強調：如果大家都選擇做這些正確的事，所有這些小事加起來，就決定我們能否人人平安地渡過這一波。

如果檢測呈陽性，您應怎麼辦？

感染新冠病最顯注的五個症狀是流鼻涕、頭痛、疲勞、打噴嚏和喉嚨痛。這些症狀與常見的流感和感冒疾病相似，所以檢測是很重要的。

檢測呈陽性的個人應遵循疾病控中心的指導，在家中隔離，無論疫苗接種狀態如何。同時也應該聯繫最近的密切接觸者，讓他們知道他們已經接觸過病毒，他們也應該隔離。在家隔離的人應該多喝水，根據症狀使用非處方藥，並確保室內通風良好。家中的暖氣系統亦定位在較高的溫度，或保持ON（開）而不是 AUTO（自動）、更換暖氣的過濾網，確保清潔。如有可能，還應短暫打開窗戶，讓新鮮空氣進入。

如果出現呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識模糊或無法醒來或無法保持清醒等嚴重症狀，應立即尋求醫療幫助。蒼白、灰色或藍色的皮膚、嘴唇或甲床以及脈搏血氧儀讀數異常低也是嚴重疾病的跡象。

CDC 最近將其隔離要求從 10 天修改為 5 天。任何有症狀的人都應該待在家裡直到感覺好轉，但無症狀或症狀減輕的人可以在五天後恢復工作和其他常規活動，儘管 CDC 指南指出他們應該在接下來的五天一直戴口罩。

本州衛生局周四表示除了早前已購入1,200萬劑快速檢測劑，周四再加訂了600萬劑，這可供州民在家或在外使用，只需15分鐘就有結果。由於民眾檢測的需求越來越高，這批快速檢測劑將派到一些機構，學校和社區團體。