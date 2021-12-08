Omicron重症較少？ 專家：樂觀也擔憂

（綜合報導）目前已知確診Omicron變種病毒的首批患者僅出現輕微症狀，部分衛生專家認為這是充滿希望的樂觀跡象，但他們也警告，現在就斷言新冠病毒最新變異株的影響仍然太早。

南非醫學研究委員會周末發表的報告指出，北部城市普利托利亞（Pretoria）醫院的多數Omicron確診患者症狀輕微，他們不是因為染疫而住院，而是其他醫療理由。

在42名染疫患者當中，約70%沒有呼吸困難，不需要氧氣支援。

「這是前幾波疫情不曾見到的情況」，報告指出；即使是在前幾波疫情爆發初期，大部分住院的染疫患者都有呼吸困難。不過「要完全回答有關新Omicron變種病毒致病嚴重性的問題，仍然需要更多時間」。

加州流行病學專家潘靄博士對變種病毒的初步評估結果感到振奮。「現在是非常初期階段，患者族群很年輕，但令人振奮的是早期資料顯示患者較不需要氧氣，以及症狀較不嚴重」，她在推特說。

拜登總統首席醫療顧問福奇接受CNN訪問說，南非的報告「鼓舞人心」，但他也補充說「我們在做出較不嚴重，或不會導致與Delta變種病毒一樣重症的任何結論之前，其實應該非常謹慎。」

世界衛生組織流行病學專家范克霍夫同意，目前斷言Omicron是否導致輕微症狀仍然太早。

「即使是輕微症狀，重要的是我們現在仍然要快速採取措施控制病毒傳播，因為即使我們有大量輕症患者，但部分確診者仍然需要住院…住進加護病房，然後有些人會死亡」，范克霍夫接受CBS訪問說。「確診者愈多可能代表更多人住院，更多人住院可能代表更多死亡，在全球已經因為Delta陷入困境之際，我們不想見到這種情況發生。」

對美國來說，最大問題之一就是如果Omicron取代Delta變異株成為主流後，會發生什麼狀況。目前Delta佔全美確診案例的99.9%。目前不清楚Delta是否會繼續成為主流變異株，或Omicron是否有可能取代。

美國疾病防制中心主任華倫斯基說：「我們還不知道的是新病毒的傳染力，我們的疫苗是否有效，是否會導致更多重症」。

加州衛生官員及科學家指出，備戰Omicron變種病毒的最好方法，就是讓未接種疫苗的民眾完整接種，打完疫苗的人施打補強針。福奇曾說，即使最後證實疫苗對抗Omicron效力降低，但仍然有較高濃度的抗體，尤其是在打完補強針後，能提供避免重症的適當保護。

衛生官員指出，接種疫苗和補強針，是「保護你不得重症的最有效工具」。