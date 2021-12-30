Omicron疫情升溫 口罩也該升級

（綜合報導）面對超強傳染力的Omicron變種病毒來襲，愈來愈多衛生官員與專家建議，現在該是升級口罩的時候了。

加州公共衛生官員阿拉岡最近提到，基於新冠病毒的空氣傳播增加，改善口罩的貼合度及過濾性非常重要，2020年流行的寬鬆布口罩已經不適用。

舊金山加大醫學系主任華契特也同意此看法。華契特指出，由於Omicron變種病毒的傳染力比Delta變異株高2倍，所以升級口罩的保護力是值得的投資。

根據加州公共衛生部的最新建議，口罩的保護力排行如下：

保護力最強的口罩：N95、KN95和KF94；不要在這些口罩外再加一層其他口罩。

其次是外科口罩：雖然保護力比不上以上3款口罩，但仍然強過寬鬆的布口罩。

在外科口罩外再戴一層布口罩，可以提高保護力，讓口罩與臉部更貼合，因為口罩兩側縫隙會降低口罩的保護力。攜帶病毒微粒的空氣，很容易就可從兩側縫隙進出。適當貼合的口罩，能在你呼氣和吸氣時，促使空氣穿過口罩，並且完成過濾。

衛生官員不建議戴2層外科口罩。如果外科口罩變濕或變髒，或使用一整天後就要丟棄。

根據衛生局網站，如果沒有外科口罩，「使用能過濾細小微粒的材質，製作而成的緊密貼合布口罩」也是不錯選擇。

好的布口罩具有以下特質：兩層細織棉布，加上第3層非織布材質。第3層材質可以是過濾裝置或聚丙烯（PP）材質；鼻子部位有鐵絲減少縫隙；可調整的耳繩，縮小臉部的縫隙。

在高風險場所，應該盡量避免使用缺乏上述特質的布口罩，像是2層棉布口罩、頭巾等。

雖然Omicron變種病毒來勢洶洶，但完整接種疫苗及補強針的民眾已經得到保護，降低重症、住院和死亡風險。為什麼還要戴口罩呢？衛生官員指出，因為Omicron的高度傳染力會造成確診人數增加，打完疫苗後確診，只會出現輕微症狀或無症狀。但這些確診者仍然具有傳染力，造成未接種疫苗的人染疫和住院。