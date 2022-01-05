波特蘭新聞

omicron浪潮已到 如果檢測呈陽性，該怎麼辦？

　　本州原來已穩定下來的單日新增確診數字，在過去的兩星期內，每日的確診率幾乎翻了三倍。衛生官員表示，預計omicron 來襲最糟糕的時刻還未到

　　但好消息是，到目前為止，住院率和死亡率還沒有趕上病例率的激增的步伐。過去一周，俄勒岡州的新冠住院率下降了35%，死亡人數下降了25%

　　為了讓這種趨勢繼續下去，衛生官員呼籲民眾做足安全措施，包括接種疫苗、保持戴口罩的習慣並減少社交聚會官員亦強調如果大家都選擇做這些正確的事，所有這些小事加起來，決定我們能否人人平安地渡過這一波。

如果測呈陽性，您應怎麼辦

　　感染新冠病最顯注的五個症狀是流鼻涕、頭痛、疲勞、打噴嚏和喉嚨痛。這些症狀與常見的流感和感冒疾病相似所以檢測很重要的。

　　檢測呈陽性的個人應遵循疾病控中心的指導，在家中隔離，無論疫苗接種狀態如何。同時也應該聯繫最近的密切接觸者，讓他們知道他們已經接觸過病毒他們也應該隔離。在家隔離的人應該多喝水，根據症狀使用非處方藥，並確保室內通風良好。家中的暖氣系統亦定位在較高的溫度，或保持ON（開）而不是AUTO（自動）、更換暖氣的過濾網，確保清潔。如有可能，還應短暫打開窗戶，讓新鮮空氣進入。

　　如果出現呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識模糊或無法醒來或無法保持清醒等嚴重症狀，應立即尋求醫療幫助。蒼白、灰色或藍色的皮膚、嘴唇或甲床以及脈搏血氧儀讀數異常低也是嚴重疾病的跡象。

CDC最近將其隔離要求10 天修改為5天。任何有症狀的人都應該待在家裡直到感覺好轉，但無症狀或症狀減輕的人可以在五天恢復工作和其他常規活動，儘管CDC指南指出他們應該在接下來的五天一直戴口罩。

本州衛生局周四表示除了早前已購入1,200萬劑快速檢測劑，周四再加訂了600萬劑，這可供州民在家或在外使用，只需15分鐘就有結果由於民眾檢測的需求越來越高，這批快速檢測劑將派到一些機構，學校和社區團體