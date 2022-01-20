Omicron是否疫情結束的開始

(本報綜述)美國衛生專家福奇博士表示，大多數人會感染新的變種病毒omicron，這可能是一件好事。根據衛生官員的說法，這變種可能是疫情結束的開始，新冠從而轉變為一種流行性疾病。

「這將是我們每年可能看到的更溫和的新冠病例。」衛生官員預測，「新冠將一直存在，並變得像流感一樣，流感最初是在20世紀初開始的一種大流行，但現在是一種常見疾病，通常是溫和的，每年都會發生。」

三縣城衛生官員維恩斯博士說：「我們正在進入一個艱難的階段，但一旦渡過了這特別艱難的幾星期，就可能會與新冠病毒共存。雖然omicron變種看起來更溫和，但它也更具有傳染性，這意味著會有更多的人會被感染。」

美國國家過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)主任福奇博士說：「幾乎每個人最終都會接觸到這種病毒，並可能被感染。但是如果你接種了疫苗，並且接種了加強針，那麽你生病的幾率就會非常非常低。」

據維恩斯博士表示：「與兩年前相比，我們在疫苗方面的情況有所改善。」這些疫苗，尤其是莫德納和輝瑞，更可以進行調整。就在上周，莫德納的聯合創始人告訴彭博社，他們準備根據需要隨時做出調整。

維恩斯博士表示，在出現任何好轉之前，「我們必須熬過接下來的幾周。我認為接下來的幾個星期將會很艱難。」