Omicron新變種病毒傳染力是Delta五倍 美恐發生第五波疫情　拜登承諾不“封鎖”





（綜合報導）南非出現新變種病毒Omicron，世界衛生組織WHO在短短14天內就將它列為高關注變異株，並認為它將取代Delta成為主流病毒，引發全球恐慌。全球多國已採鎖國封城的嚴格措施，在美雖然未有發現相關確診案例，專家估計病毒已到了門口。總統拜登已經和專家小組進行商討，估計會採取更嚴格的防疫管制；全球多國已採鎖國封城的嚴格措施。

有科學家把Omicron變種形容為「迄今已知最為凶猛」，比Delta變種傳染力強五倍。

從意大利科學家上周首度發放Omicron和Delta的突變模型圖片，並以紅色顯示突變熱點、橙色代表變異性高、黃色是中等變異性、綠色代表變異性低、淺藍色是極低、灰色是沒有變化的區域，可見Omicron的突變顯著比Delta明顯的多，特別是直接與人類細胞有相互作用的區域。

世衞指Omicron有大量突變，其中一些令人擔憂，初步研究表明與其他需要關注的變種毒株相比，Omicron導致人體再次感染病毒的風險增加。

美國首席醫學顧問福奇警告，最新變種Omicron的威脅迫在眉睫，美國可能進入第五波疫情，第五波疫情究竟會是如何，取決於我們在接下來幾周或幾個月的所採取的行動。

究竟Omicron會不會更容易導致重症，新冠疫苗對它還有用嗎？

有專家指出Omicron在南非11月12日才第一次偵測到，兩周以來病例數快速攀升，且初期以年輕人感染最多，也有些人是二次感染，重症風險是否更高，還要再累積更多臨床數據，分析在老人家或有重症風險因素，還有沒有打疫苗者是否會有更高的重症風險。之前不管是Alpha或是Delta，都是大概兩個月以後才有比較確認的研究。

至於新冠疫苗能對抗Omicron嗎？專家表示，疫苗是針對病毒的棘蛋白產生抗體，而Omicron的棘蛋白上有32個突變，很擔心產生的中和抗體是否會更低。但疫苗對重症和死亡還是可提供高防護力，就算疫苗失效，以mRNA的技術也能快速研發新疫苗。

總統拜登週一表示，新變種令人擔憂，但不會引起恐慌，美國人接種疫苗和加強劑是抵禦疫情的最佳方法。拜登說，官員們將在週四發布更多關於他們計劃如何在今年冬天對抗疫情傳播的指導，但承諾不會進行“封鎖”。“如果人們接種了疫苗並戴上了口罩，就不需要封鎖。”

福奇博士再次敦促美國民眾應該盡快接種新冠疫苗，和也應該選擇接受加強針。他指出，全美有6200萬名民眾雖然符合資格接種新冠疫苗卻未有打疫苗；另外數以百萬計的民眾則是在半年多前接種新冠疫苗，如今疫苗保護力已降低，應該接種加強針。他還說，已打了新冠疫苗的民眾，疫苗保護力可能已降低到某個程度以下，不符合具有完整抵抗力的定義，「這就是為什麼整體人口都應該打疫苗，而且還要打補強針的原因」。

根據約翰霍普金斯大學彙編的疫情數據，到目前為止，美國總人口的百分之59以上接種了「新冠病毒」疫苗。福奇博士此前曾表示，美國需要達到百分之90左右民眾接種疫苗，才能實現「群體免疫」。



