OHSU預測本州可望12月達群體免疫 

（本報綜述）俄勒岡醫科大學（OHSU）的一位數據科學家表示，俄勒岡州有望在年底前實現針對新型冠狀病毒delta變種的群體免疫。

自新冠疫情開始以來，格雷文博士一直在追踪該病毒，他最新的模擬數據顯示，俄勒岡州最早可能在12月26日達至群體免疫。

群體免疫是指病毒不再容易傳播的情況，因為大多數人口已接種疫苗或獲得自然免疫。

達到群體免疫的最低百分比因病毒而異，格雷文表示，delta變種比新型冠狀病毒的原始版本更具傳播性，估計門檻需要有85%人口已接種疫苗，及因先前感染獲得自然免疫。

Delta變種於今年初來到美國，並成為流行病毒的主要毒株，導致9月初病例再次激增，當時本州醫院的入住率創下有紀錄以來的新高。之後，俄勒岡州的確診病例呈下降趨勢，但醫院病床佔有率仍然相對飽滿，與先前病例的高峰時期相若。

格雷文博士說：“最近期報告的全州住院病人為585人，相對去年秋冬仍屬於高峰期。”根據OHSU的數據，截至10月12日，全州24% 的重症監護病房床位都是被新冠患者佔用。

他說，未來幾周病人數字應該會繼續下降，預計到今年年底，全州住院的新冠患者人數應該會下降到241人左右，從而緩解醫院的壓力。

根據OHSU 的數據，俄勒岡州大約有 71%的成年人至少接種了一劑疫苗，格雷文估計，在疫情期間，有34%的州民感染了新冠病毒。

然而，他說，超過五分之一的州民仍然容易受到感染，他預計在12月下旬達至群體免疫之前，估計本州還會出現177,000個感染個案，以及有數百人死亡。