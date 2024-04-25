OHSU醫院急診住院人滿為患 老婦尿道炎入院走廊等7天

(本報綜述)俄勒岡健康科學大學(OHSU)管理層最近發出警告，指出OHSU醫院急急診科過度擁擠，對醫院財務狀況造成了嚴重影響。

據報導，OHSU的領導層對普通門診入院率的顯著下降表示擔憂，特別是尋求專科護理和選擇性手術的病人入院率大幅減少。相反，急診入院率卻不斷攀升，已經從過去五年中佔總入院率的28%上升至40%。

OHSU的高層官員指出，這種現象造成了醫院床位不足的問題，導致很多病人無法及時轉入康復或護理設施，而不得不滯留在急診室等候床位。

一些急診室已經變成了醫院的臨時住院部，不得不將需要護理的病人臨時安置在會議室、走廊和檢查室中。根據OHSU醫療首席執行官約翰·亨特的說法，甚至有一名年長女性因急性尿路感染入院，卻被安排在急診室的走廊床位上待了七天。由於缺乏自然光線和被周圍噪音干擾，她最終出現了嚴重的精神混亂，需要轉移到ICU進行治療。

急診入院率的增加的同時，OHSU的住院病人中需要進行複雜手術、癌症、神經和心血管護理的病人比例卻在下降。這些專科護理不僅是醫院的主要收入來源，也是其作為一所進行高度專業化手術如器官移植的學術醫療中心的獨特使命的一部分。

在過去五年中，OHSU接受的來自其他醫院的轉院病人數量（其中包括大多數尋求專科護理的人）下降了47%。

OHSU的高管表示，這些病人結構的變化是醫院預算赤字產生的主要原因之一，過去九個月，OHSU的營運虧損達4400萬美元。

床位短缺的問題，不只是存在於OHSU醫院。俄勒岡州的醫院人均床位數量比大多數州都少。2022年，每1000人只有1.66張床位，排名全美倒數第二。

為了解決床位不足的問題，OHSU執行團隊計劃在六月份的董事會會議上提交一項“戰略重組”計劃。該計劃將試圖將一些病人從主要的OHSU急診室轉移到其他地方，可能包括OHSU的合作夥伴機構：波特蘭Adventist醫療中心和Hillsboro 醫療中心。

然而，要將病人轉移出急診室並不容易，而且存在法律上的障礙。根據1986年的《緊急醫療處理與勞工法》，急診室必須對走進他們門口的任何病人進行評估和穩定治療，這使得該計劃的執行可能面臨一定的困難和挑戰。