OHSU與United保險公司達成初步協議

（本報綜述）俄勒岡健康與科學大學（OHSU）與保險公司United Healthcare日前宣布，雙方已就續約一事達成「善意協議」，正在努力敲定多年度的新合約，若成功簽署，將確保OHSU主醫院、兒童醫院及旗下診所和醫療團隊，繼續為United保戶提供「網內醫療服務」。

此協議將影響約7萬4千名持United保險的俄勒岡州患者。原有合約將於3月31日到期，若新合約未能在4月1日前落實，OHSU將不再屬於United的「網內機構」，意味著病患雖仍可就診，但需自付更多費用，甚至可能被要求轉院。

根據OHSU說法，與United的合作面臨「營運與財務困難」，主要因United對OHSU提交的醫療費用申請拒絕率超過56%，遠高於業界平均的5%至10%。且理賠程序冗長，平均需耗時307天才能處理完畢。

反觀United則指控OHSU的續約條件「價格不合理」，若照單全收，未來剖腹產手術將比目前貴9,000美元，門診手術貴3,000美元，急診費用則增加1,100美元。

OHSU回應媒體表示，尚未審閱United提出的具體費用計算，無法對其說法作出驗證。

一旦雙方未能如期簽約，OHSU表示，3月31日仍住院的United病患將獲得妥善穩定照護，但4月1日起可能被要求出院，轉往其他仍屬United網內的醫院。而尋找新家庭醫生或專科醫師恐需數週至數月等待。

OHSU建議病患可於4月30日前向United申請「持續照護」計劃，但能否獲准由保險公司裁定。

俄勒岡州醫院協會總裁貝姬·胡特柏格指出，自疫情以來，醫療機構與保險公司之間的摩擦日益加劇，根本原因在於：「醫院獲得的報酬不足以支付照護成本。」

她補充，過去幾年部分保險公司獲利創新高，但同時間，約半數的社區醫院長期虧損營運，這樣的情況無論對任何機構或家庭而言，都是不可持續的。

目前，OHSU、Adventist Health Portland和Hillsboro Medical Center均表示已與United達成善意協議，持續朝正式簽約邁進。雙方都尚未接受媒體採訪，談判仍在進行中。是否能趕在3月31日前正式簽署合約，將決定數萬名病患的醫療去向。