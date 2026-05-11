OHSU新技術:一滴血10分鐘就能查癌症

（本報綜述）俄勒岡健康與科學大學（OHSU）最新研究傳出突破，科學家正開發一種「抽血就能驗癌」的新技術，有望在不做侵入性檢查的情況下，提早發現致命的胰臟癌，為患者爭取寶貴治療時間。

研究指出，這項新檢測只需少量血液，就能找出腫瘤釋放到血液中的微小粒子，包含DNA與蛋白質等「癌症訊號」。研究團隊利用一種特殊微型晶片，透過輕微電流，在約10分鐘內就能把這些訊號「抓出來」，再透過顯微鏡分析是否帶有癌症特徵。

負責研究的生醫工程教授艾布森（Stuart Ibsen）表示，胰臟癌之所以難以發現，是因為胰臟位於人體深處，既看不到也摸不到，「多數患者等到出現黃疸或腹痛時，往往已經是晚期」。

數據顯示，胰臟癌是目前最致命的癌症之一。整體來看，確診後五年存活率僅約13%；若能在早期發現，存活率可提升至約44%；但一旦擴散，存活率將驟降至約3%。

目前醫師多透過「活體切片」確認病情，也就是將針插入胰臟取樣，但這種方式不僅有風險（例如引發胰臟炎），也可能出現「沒取到病灶」的情況。

相較之下，這項血液檢測不僅更安全，也更快速。研究顯示，新技術在辨識癌症方面，甚至優於傳統切片檢查，同時也能區分胰臟癌與其他類似疾病，如胰臟炎或囊腫。

在這次研究中，團隊測試了36名患者的血液樣本，並在不知患者病情的情況下進行分析（盲測），結果準確度相當高。檢測主要鎖定兩大指標：一種名為Glypican-1的蛋白質，以及腫瘤釋放的DNA片段，兩者結合可提高判斷準確性。

不過，研究人員也強調，目前仍屬初期成果，樣本數較少，接下來將擴大測試規模，優先針對高風險族群，例如有家族病史、近期罹患糖尿病或影像檢查異常者。

研究團隊表示，未來希望這項技術能成為醫院常規檢查工具，讓醫師能在癌症擴散前就及早發現，提高治療成功率。

此外，這項技術未來也可能應用於其他難以早期發現的癌症，例如卵巢癌，進一步改變癌症檢測方式。