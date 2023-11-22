OHSU專家警告居民 預防「三重病毒」威脅

感恩節、聖誕節和冬季假日來臨之際，俄勒岡州衛生專家提醒居民，當前流感、新冠病毒和呼吸道融合病毒「三重威脅」，居民應採取適當預防措施。

俄勒岡健康與科學大學分子生物學和免疫學副教授比爾·梅塞爾博士建議，勤洗手，在咳嗽和打噴嚏時遮住口鼻，是減少病毒傳播的有效措施。

他還建議，雙手應盡量避免接觸臉部，「另一個可以有效預防病毒傳播但我們並不一定能想得到的方法，是不要把手放在我們的眼睛、嘴巴、鼻子上，因為這些是我們的粘膜，是最容易受到感染的地方，」梅塞爾進一步說道。

他補充說，在機場和公共交通等大型聚會中戴口罩，也可以保護自己和他人免受病毒感染。此外，梅塞爾表示，良好的空氣流通也是避免生病的另一種預防措施。

在出現這三重病毒威脅之前，俄勒岡州衛生局敦促家長在嬰兒呼吸道融合病毒(RSV)疫苗短缺的情況下，為自己的孩子採取預防措施。

同時，梅塞爾警告說，新冠病毒仍將是一個持久的公共衛生威脅。他說：「人們仍然可能會因新冠肺炎而病入膏肓並死亡。人們想要放鬆預防措施是可以理解的，但我們不應該忽視這樣一個事實：這是一種危險的病毒，特別是對於弱勢群體來說，而且很可能永遠如此。」

據報道，美國政府還將在假期期間的典型病例激增之前，進行另一輪四次居家新冠病毒檢測。

梅塞爾建議，居民應接受這一輪的新冠病毒檢測，特別是那些要與易感人群（包括嬰兒、老年人和有潛在健康問題的人）一起度假的人。