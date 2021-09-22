Newberg學區師生行種族主義 教師塗黑臉出位抗議 學生設群組欺零同學
（綜合報導）一名任職於紐伯格（Newberg）學區Mabel Rush小學的女助教，上周五上班時，故意把自己的臉塗黑進入校園，模仿黑人民權女先驅人物帕克斯(Rosa Parks)，她這樣做是抗議當局強制規定校區內所有員工必須接種新冠疫苗。學校所屬的學區周一已勒令該名員工休假，等候接受進一步調查。
學區發聲明稱：「有一點很重要的是，要記着：黑臉被人用來扭曲黑人群體及對他們造成傷害。」
一些白人故意把自己的臉塗黑，目的是嘲弄黑人，令人想起黑奴時代。學區還譴責所有形式表達出來的種族主義，並表明當調查有結果後，會採取適當的行動處理。
這家學校早前就因種族問題已鬧得熱烘烘。在過去幾個月，校董會一直企圖通過禁止老師在課室內掛起黑命貴標誌或驕傲（同性戀）旗幟。這禁令被工會指屬非法，甚至連州議員也開聲指這是違憲，及不合符州和聯邦法，校董局應該聽取有色人種學生和同性戀學生的聲音。
同時，學校還發現有學生在社交媒體開設「奴隸交易」群組，專欺零和針對校內的有色人種學生，他們在群組內發放學生的照片，加上一些種族歧視的言論。有學生更在群組內開玩笑說：如將班上的黑人學生進行拍賣，不知能賣多少錢？
有家長指這如回到歷史的民權時代，當時黑人是沒有權利的，她認為今次事件絕不能說學生是無知，因為有太多的歷史事實可查考。而夠膽做出這樣的事，一定是受到校董會的影響。一名黑人家長表示，其兒子在學校經常被同學欺凌，但學校什麽也沒做過，家長認為校方就是要掩飾學生的惡行。
周三早上，俄勒岡州眾議院和參議院民主黨人發表聲明，回應今次的種族主義事件，呼籲校董事會要“更改路向”，專重所有學生和教師的權利。
聲明內提到：“塗黑臉不單只是穿上戲服，它是種族主義、反黑人，並喚起了對他人和詆毀黑人社區的深刻種族主義和痛苦的歷史。這種有害和不負責任的行為，在紐伯格或任何地方都沒有立足之地。紐伯格的有色人種學生、教職員工和家庭應該得到比這更好的待遇。”
聲明更指出，今次令人深感創傷的事件和學生的「奴隸交易」群組是俄勒岡州普遍存在的種族主義和歧視的例子之一。在這樣的時刻，來自社區各方的領導人必須齊聲譴責這種行為，並優先考慮學生的安全和福祉。議員們呼籲紐伯格校董事會重回正軌，為所有學生和員工創造一個安全、肯定的學習環境。”