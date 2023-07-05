NAPCA為您解答「紅藍卡」與「白卡」的問題

（本報訊）最近，NAPCA年長者幫助中心接到了一些關於Medicaid Redetermination (白卡資格檢查)的電話諮詢。我們想在本月的專欄中分享這些問題。如果你就 、平價醫療法案健康保險市場(Affordable Care Act Health Insurance Marketplace)、社會保障退休福利(Social Security Retirement Benefit)、補充保障收入(Supplemental Security Income) 或COVID/流感疫苗接種等方面有任何問題，可以通過以下方式聯繫我們。

電話留言: (普通話) 1-800-683-7427；(粵語) 1-800-582-4218；(英語) 1-800-336-2722

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郵寄地址: NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

Medicaid Redetermination (白卡資格檢查)是什麼意思？

在疫情之前，各州必須為持有Medicaid的人士至少每年續保一次，並取消不再符合Medicaid資格人士的保險。在疫情期間，國會要求各州暫停這一舉措，以確保美國人不會失去獲得重症醫療服務的機會，即使部分人士已經不符合Medicaid資格。現在公共衛生緊急情況已經結束，聯邦法律要求各州重新啟動定期的Medicaid資格檢查。這意味著在接下來的12個月裡，每個通過Medicaid獲得醫療服務的人士，都將要經歷這一資格檢查以獲得續保。

2.我需要為Medicaid Redetermination (白卡資格檢查)做些什麼？

對已經擁有Medicaid的人士：

請向你所屬州的Medicaid機構更新你的聯繫方式資訊。

當收到Medicaid續保表格時，請完成並交還至相關機構以進行續保。

考慮其他承保選項：如果你不再符合Medicaid資格，請考慮是否可以通過你的雇主、平價醫療法案健康保險市場或Medicare (紅藍卡)獲得保險。

3.如果我在資格檢查中失去了Medicaid (白卡)，我該怎麼辦？

如果你不再符合Medicaid資格，你可以過渡到另一種形式的健康保險，例如平價醫療法案健康保險市場、雇主贊助的保險或Medicare (紅藍卡)。你也可以重新申請Medicaid，以確定你是否仍然符合資格。請注意，某些保險只在特定時間開放註冊。如果你對註冊時間有任何疑問，請與我們聯繫。

4.我目前已在加州註冊了Medicaid (白卡)。最近我找到一份兼職工作，我擔心在Medicaid資格檢查後我會失去Medicaid。請問在加州註冊Medicaid的標準是怎樣的？

Medicaid是一項由州政府營運的計畫，服務物件需要符合收入及資產限制。每州都有各自的標準。在加州，如果你符合以下標準，你仍然有資格獲得Medicaid：

你單身並且你的月入低於$1,677，或

你已婚並且你的家庭收入低於每月$2,268。

若你年滿65歲，你的資產限額為$130, 000 (單身個人限額)或$195, 000 (已婚伴侶總限額)。

請聯繫我們以獲取有關Medicaid標準的更多資訊，或聯繫你當地的Medicaid辦公室以查詢你所居住州的Medicaid標準。

國家亞太老齡化中心(NAPCA)是一個非營利組織，致力於改善亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民（AANHPI）年長者及其家人的生活品質。我們的NAPCA年長者幫助中心面向年長者及其看護人提供五種不同語言的服務。