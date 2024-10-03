Milwaukie警方在交通攔截中被迫開槍 駕駛員受傷入院

(2024-10-03 本報綜述)9月30日週一凌晨，Milwaukie警方在一次交通攔截行動中，被迫對一名持有被吊銷駕照的男子開槍，導致該男子受傷並被緊急送往醫院，現情況危急。

根據Milwaukie警察局的通報，事件發生在凌晨12:55左右，地點位於東南橡樹街附近。當時兩名警員攔截了一輛涉嫌違規的車輛，在不明原因下，警員最終對車內的駕駛員開槍。警方表示，在開槍後，他們立即對該男子進行了急救，隨後將其送往醫院，但其身份尚未對外公佈。

現場的目擊者描述了槍擊的情形。布萊恩·拜克是事發地點對面的Shari’s餐廳員工，他表示：「我當時正從窗戶旁邊走過，突然聽到了四到五聲槍響，確實有些嚇人。」

雖然警方尚未公佈更多具體細節，但目擊者拍攝的現場影片顯示，在事件發生前，警察曾試圖與車內的男子溝通，命令他將手放在儀表板上或伸出窗外，整個過程持續了約24分鐘。然而，尚不清楚該男子是否遵守了警方的指令。

影片還顯示，在開槍前，警方曾警告將使用武力，並發射了一種可能為非致命的投射物。不過，影片在警察靠近車輛前就已中斷，未顯示其使用致命武器的過程。

事件發生後，現場的汽車已在早上7點前被拖走。克拉克馬斯縣重大犯罪小組和地方檢察官辦公室現已介入調查。

警方指出，參與此次行動的兩名警員均未受傷，並根據慣例已被安排帶薪行政休假。有關他們的身份目前尚未公開，進一步的調查仍在進行中。