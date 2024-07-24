Milwaukie警局新警犬:能嗅出手機等電子設備

(本報綜述)Milwaukie警察局最近迎來了一位特殊的新成員，一隻名叫Flora的2歲紅狐狸色拉布拉多犬和金毛混種犬。這隻可愛又聰明的警犬不僅能在街頭執行任務，還能像偵探一樣，嗅出被嫌疑人藏匿起來的電子設備。

Flora的特殊技能讓她成為了全俄勒岡州僅有的幾隻可以檢測電子存儲設備的警犬之一。無論是手機、可移動存儲器，還是其他存儲數據的電子設備，只要被Flora盯上，就無處可藏。甚至在幾英尺深的流動水中，Flora也能輕鬆定位到目標。

Flora的訓練並非易事。她能夠識別出製造這些電子設備時使用的一種特定化學物質。除了在Milwaukie警察局的本職工作外，Flora還將跨區支援太平洋西北地區其他執法機構的電子存儲設備檢測任務。她的到來無疑將提升整個地區的執法能力。

值得一提的是，Flora不僅是一名偵探高手，還是一隻經過認證的服務犬。她最初接受過訓練，成為退伍軍人的情感支持犬。這樣一隻兼具智慧與溫情的警犬，無疑是Milwaukie 警察局的寶貝。

下一次你在街頭遇見Flora，可別忘了給她一個大大的讚！這隻「電子偵探高手」正在用她靈敏的鼻子，守護我們的城市安全。