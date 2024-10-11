Marchelle Paholsky競選快樂谷市議會第二席位 承諾與您攜手為 Happy Valley 建構更美好的未來

（2024-10-11 本報訊）多年來，快樂谷（Happy Valley）一直是本地華人喜愛的居住首選之一。該地區以完善的城市規劃、舒適的生活環境和優質的學區聞名，特別是近年來，越來越多的華人家庭在此購房安居。隨著華人人口的增加，在今年的大選年中，候選人馬歇爾·帕霍爾斯基（Marchelle Paholsky）看準了這一趨勢，競選快樂谷市議會第二席位，爭取華裔居民的支持。她承諾，一旦當選，將致力於更好地傾聽和代表不同族裔的聲音。

馬歇爾在波特蘭東北部出生並長大，17歲時參軍，為國服務了18年。她表示，軍旅生涯讓她有機會遊歷世界各地，接觸不同文化，進一步加深了她對社區重要性的理解。退伍後，她進入能源行業工作，擁有30年的豐富經驗，並在此期間繼續在大學進修。

作為退伍軍人和能源公司主管，馬歇爾表示，她深知一位優秀領導者所需具備的條件。她相信，憑藉她在能源行業的領導經驗、與州和聯邦官員的緊密聯繫以及她在快樂谷市的社區服務紀錄，她能為快樂谷描繪出一個更加繁榮的未來藍圖。

快樂谷是俄勒岡州增長最快的城市之一。馬歇爾認為，應對這種快速發展需要有效的城市發展管理。她強調，透過加強鄰里聯繫，擁抱城市的多樣性，創造一個包容且溫馨的環境非常重要。此外，她致力於確保每位居民都能參與並影響城市的未來走向。

馬歇爾此次的競選政綱包括以下幾個要點：

－ 支持市內提供基本服務和就業機會的企業；

－ 為首次購房者提供可負擔且便利的住房；

－ 加大對K-12學校的投資，保持快樂谷學區的卓越聲譽；

－ 解決交通擁堵問題；

－ 推行智慧成長管理策略，在發展與保護自然環境之間取得平衡。

馬歇爾於2020年搬遷至快樂谷。她表示，當時正是快樂谷的社區規劃和自然美景吸引了她。她承諾，未來將竭力保持快樂谷的獨特魅力，並隨著城市的發展，容納更多的新居民和企業。

馬歇爾還表示：「我致力於將快樂谷打造成一個讓所有人引以為傲的城市——一個家庭繁榮、企業發展、自然景觀受到保護的地方。我的座右銘是『打造一個比我發現時更美好的地方』。快樂谷，我剛剛找到你，我們的旅程才剛剛開始。讓我們共同建設一個更加美好的未來。」