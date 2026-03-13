Lloyd Center重建計劃獲批准 老商場將拆除改建綜合社區

（本報綜述）波特蘭設計委員會近日一致通過Lloyd Center重建總體規劃，這座歷史悠久的購物中心將邁入拆除與重建階段，未來將改造為包含住宅、商業與公共空間的綜合社區。

根據規劃，現有的Lloyd Center購物中心將被拆除，並重新開發為一個多功能社區，規劃內容包括新建街道、公園與開放空間，同時引入住宅、零售商店以及其他城市功能設施。

負責開發項目的管理方城市復興集團董事總經理基爾班表示，商場的具體關閉日期將很快公布。

他說：「我們很快就會宣布商場關閉的時間，希望能給社區與現有商戶足夠時間準備。」

基爾班指出，一旦商場正式關閉，整個建築將進入拆除階段。不過目前開發方尚未公布具體的關閉或拆除時間表。

按照程序，波特蘭市政府將在3月20日前發布設計委員會的最終裁定文件。文件發布後將進入14天的上訴期。如果有人提出上訴，案件將交由波特蘭市議會審議；若無上訴，開發團隊即可進一步申請土地使用審查與建築許可。

業主指出，隨著傳統購物中心模式逐漸衰落，Lloyd Center已難以維持經濟可行性。新的開發計劃將把老舊商場轉型為充滿活力的城市社區，結合住宅、零售與公共空間，為波特蘭城市復興帶來新的機會。

Lloyd Center曾是波特蘭最具代表性的購物中心之一，多年來承載許多居民的回憶。開發方表示，重建後的社區將延續其在城市中的重要地位，並在未來城市發展中扮演新的角色。