波特蘭新聞

Lloyd Center被收樓原來跟中國的恆大事件有關

（本報綜述）波特蘭市萊特購物中心Lloyd Center因未能償還欠下銀行的1.1億元貸款而被清盤，將面臨清拆並重建成住宅。本地一商報日前揭露，原來事件與中國最大的地產開發商恆大集團有關，並指：「中國的房地產泡沫可能剛在波特蘭的萊特購物中心。」

資料顯示，萊特購物中心的業主是EB Arrow 公司，但業界對這家總部位於達拉斯的新公司所知甚少。這家公司成立於2018 年，當時一家達拉斯公司Arrow Retail 接受了中國光大控股子公司EBA Investments Ltd.的一投資。EBA Investments Ltd.中國光大股份有限公司的子公司。中國光大股份有限公司是中國光大集團的一部分，中國光大集團是一家國有企業，其股票在香港交易所公開交易。光大控股多次被評為中國頂級房地產基金。

　　報導

，由於高槓桿中國房地產公司拖欠付款，其中包括中國恆大集團和花樣年控股集團有限公司經濟學家普遍擔心房地產泡沫可能破裂。而今次EB Arrow 違約，相信亦是與這有關，而也決定了這座110萬平方的購物中心的命運。

萊特購物中心的債務問題源於一筆源自2015年的貸款，當時的業主貸款1.17 億美元用於翻新購物中心貸款方KKR地產財務基金公司表示，自去年10月，EB Arrow已無法付款上個月的電話會議上，KKR宣布將取消該物業的贖回權，並尋求重新開發該物業。

萊特購物中心1960年開業時是波特蘭的第一家購物中心。隨著近年Macy’sNordstrom等主力店離開，導致不少小型零售商也關門大吉，加上在網上購物困擾下，零售業疲軟，再新冠疫情而急劇惡化。萊特購物中心的業績每況愈下，與位置較好的商場更是全無競爭力

重建的消息普遍受到歡迎。房地產專業人士表示，作為一項重建計劃，這座物物業有很多好處。它靠近波特蘭市中心的工作場所和便利設施，可輕鬆前往84號州際公路，並且靠近輕和巴士。該物業佔地32.78英畝，如果重新開發，可能會有多種用途。

至於鄰近的業主和支持者多年來一直關注著萊特購物中心的情況，他們表示，看著它的衰落有點難過。在聽到重建消息後，猶如放下心頭大石有商家指，波特蘭市近年的動盪，已令到本市失去投資的吸引力，今次有投資者重返波特蘭市場，實在令人鼓舞

　　本地有開發商指出，這座商場本身可能價值不高，但它周圍的停車場卻是價值不菲，今個重建計劃被看重的就是停車場結構化停車庫的建造成本非常高，與過去幾十年相比，新停車場受到更嚴格的分區審查。KKR發言人表示，開發商可能會部分或全部現有車位，作為項目設計的主導

　　根據EB Arrow 的網站，萊特購物中心擁有大約1,252,000 平方的零售空間和107,000 平方的辦公室。2019 年的租賃傳單中，EB Arrow 宣稱該物業擁有5,500個停車位。然而，根據一項由非營利性社區協會Go Lloyd早前所作的停車研究估計只有3,200 個結構化的停車位和400個地面停車位，後因出售了某些資產，並且在裝修時也失去了部份停車位，目前估計只留下了大約3,995 停車位。

 　　在中國房地產界舉足輕重的恆大集團，9月初爆發的債務危機，當時有業內分析人士認為，恒大兌付問題牽動國外主要是投資者擔心相應的恒大海外債務未來能否按期兌付。想不到，俄勒岡州波特蘭市這座商場就是首當其衝的一個項目

　　