Lloyd Center被收樓原來跟中國的恆大事件有關

（本報綜述）波特蘭市萊特購物中心Lloyd Center因未能償還欠下銀行的1.1億元貸款而被清盤，將面臨清拆並重建成住宅。本地一商報日前揭露，原來事件與中國最大的地產開發商恆大集團有關，並指：「中國的房地產泡沫可能剛在波特蘭的萊特購物中心爆破。」

資料顯示，萊特購物中心的業主是EB Arrow 公司，但業界對這家總部位於達拉斯的新公司所知甚少。這家公司成立於2018 年，當時一家達拉斯公司Arrow Retail 接受了中國光大控股子公司EBA Investments Ltd.的一筆大額投資。EBA Investments Ltd.是中國光大股份有限公司的子公司。中國光大股份有限公司是中國光大集團的一部分，中國光大集團是一家國有企業，其股票在香港交易所公開交易。光大控股多次被評為中國頂級房地產基金。

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，由於有高槓桿中國房地產公司拖欠付款，其中包括中國恆大集團和花樣年控股集團有限公司，經濟學家普遍擔心房地產泡沫可能破裂。而今次EB Arrow 違約，相信亦是與這有關，而也決定了這座110萬平方呎的購物中心的命運。

萊特購物中心的債務問題源於一筆源自2015年的貸款，當時的業主貸款1.17 億美元用於翻新購物中心。貸款方KKR地產財務基金公司表示，自去年10月，EB Arrow已無法付款。在上個月的電話會議上，KKR宣布將取消該物業的贖回權，並尋求重新開發該物業。

萊特購物中心於1960年開業時是波特蘭的第一家購物中心。隨著近年Macy’s和Nordstrom等主力商店離開後，導致不少小型零售商也關門大吉，加上在網上購物困擾下，零售業疲軟，再因新冠疫情而急劇惡化。萊特購物中心的業績每況愈下，與位置較好的商場更是全無競爭力。

重建的消息普遍受到歡迎。房地產專業人士表示，作為一項重建計劃，這座物物業有很多好處。它靠近波特蘭市中心的工作場所和便利設施，可輕鬆前往84號州際公路，並且靠近輕鐵和巴士站。該物業佔地32.78英畝，如果重新開發，可能會有多種用途。

至於鄰近的業主和支持者多年來一直關注著萊特購物中心的情況，他們表示，看著它的衰落有點難過。在聽到重建消息後，猶如放下心頭大石。有商家指，波特蘭市近年的動盪，已令到本市失去投資的吸引力，今次有投資者重返波特蘭市場，實在令人鼓舞。

本地有開發商指出，這座商場本身可能價值不高，但它周圍的停車場卻是價值不菲，今個重建計劃被看重的就是停車場。結構化停車庫的建造成本非常高，與過去幾十年相比，新停車場受到更嚴格的分區審查。KKR發言人表示，開發商可能會以部分或全部現有車位，作為項目設計的主導。

根據EB Arrow 的網站，萊特購物中心擁有大約1,252,000 平方呎的零售空間和107,000 平方呎的辦公室。在2019 年的租賃傳單中，EB Arrow 宣稱該物業擁有5,500個停車位。然而，根據一項由非營利性社區協會Go Lloyd早前所作的停車研究，估計只有3,200 個結構化的停車位和400個地面停車位，後因出售了某些資產，並且在裝修時也失去了部份停車位，目前估計只留下了大約3,995 個停車位。

在中國房地產界舉足輕重的恆大集團，9月初爆發的債務危機，當時有業內分析人士認為，恒大兌付問題牽動國外，主要是投資者擔心相應的恒大海外債務未來能否按期兌付。想不到，俄勒岡州波特蘭市這座商場就是首當其衝的一個項目。